Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Érkezés Kötcsére: politikai és közéleti szereplők a pikniken

cápafaj

Rémisztő fehér cápát fogtak ki az Adrián

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi fogás akadt a halászok horgára az Adriai-tengeren. A halászhajó hálójába egy fehér cápa, a legnagyobb, ragadozó életmódot folytató porcos hal keveredett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cápafajfehér cápaAdriai-tenger

Ritka fogás, egy fehér cápa akadt a halászok horgára az Adrián, Kotor partjaitól pár kilométerre – írja a Bama. 

Fehér cápa akadt a halászok hálójába az Adrián
Fehér cápa akadt a halászok hálójába az Adrián

Az egyik halász horgára akadt egy fehér cápa Kotor partjaitól mintegy 12 kilométerre. A még kifejletlen, fiatal példány nem érte el végső méretét, a halászok kiszabadították a hálóból és elengedték. 

A fehér cápa – Carcharodon carcharias – főképp a Földközi-tengerben él, az Adriai-tengeren rendkívül ritkán bukkan fel. 

A fehér cápa a legnagyobb, ragadozó életmódot folytató porcos hal, az emberre nézve az egyik legveszélyesebb cápafaj. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy a példány hogy tévedhetett erre a területre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!