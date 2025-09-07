Rémisztő fehér cápát fogtak ki az Adrián

Ritka fogás, egy fehér cápa akadt a halászok horgára az Adrián, Kotor partjaitól pár kilométerre – írja a Bama.

Fehér cápa akadt a halászok hálójába az Adrián

Az egyik halász horgára akadt egy fehér cápa Kotor partjaitól mintegy 12 kilométerre. A még kifejletlen, fiatal példány nem érte el végső méretét, a halászok kiszabadították a hálóból és elengedték.

A fehér cápa – Carcharodon carcharias – főképp a Földközi-tengerben él, az Adriai-tengeren rendkívül ritkán bukkan fel.

A fehér cápa a legnagyobb, ragadozó életmódot folytató porcos hal, az emberre nézve az egyik legveszélyesebb cápafaj.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a példány hogy tévedhetett erre a területre.