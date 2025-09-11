Fehéroroszország fegyverkezik, előkerültek a nukleáris arzenál darabjai is

„Ez egy tervszerű gyakorlat… A katonai együttműködés folytatásáról és a két stratégiai szövetséges közötti koordináció gyakorlásáról van szó” – mondta a Kreml képviselője a fehéroroszországi hadgyakorlat kapcsán.
A gyakorlatokat szeptember 12. és 16. között rendezik Fehéroroszországban, céljuk a Szövetségi Állam felkészültségének és biztonságának ellenőrzése. A hadgyakorlaton több mint 13 ezer fő vesz részt. A két ország katonái a légicsapások elhárítását, a diverzáns csoportok elleni harcot, valamint a nukleáris fegyverek és az „Oresnyik” közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta bevetésének tervezését gyakorolják.
Lengyelország a gyakorlatok idejére teljesen lezárja a fehérorosz határt.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztette Fehéroroszországot, hogy a hadgyakorlatokra válaszul „különleges intézkedéseket” alkalmazhatnak.