Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Fehéroroszország

Fehéroroszország fegyverkezik, előkerültek a nukleáris arzenál darabjai is

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közös hadgyakorlatot tart Oroszország és Fehéroroszország. Az „Nyugat–2025” stratégiai hadgyakorlatokat Oroszország és Fehéroroszország együttműködéseként jön létre – közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Szavai szerint a manőverek „nem irányulnak senki ellen”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fehéroroszországfegyverhadgyakorlat

„Ez egy tervszerű gyakorlat… A katonai együttműködés folytatásáról és a két stratégiai szövetséges közötti koordináció gyakorlásáról van szó” – mondta a Kreml képviselője a fehéroroszországi hadgyakorlat kapcsán.

fehéroroszország
Fehéroroszország hadgyakorlatozik. (Fotó: AFP)

Ezt tudni a fehéroroszországi gyakorlatról

A gyakorlatokat szeptember 12. és 16. között rendezik Fehéroroszországban, céljuk a Szövetségi Állam felkészültségének és biztonságának ellenőrzése. A hadgyakorlaton több mint 13 ezer fő vesz részt. A két ország katonái a légicsapások elhárítását, a diverzáns csoportok elleni harcot, valamint a nukleáris fegyverek és az „Oresnyik” közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta bevetésének tervezését gyakorolják.

Lengyelország a gyakorlatok idejére teljesen lezárja a fehérorosz határt. 

Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztette Fehéroroszországot, hogy a hadgyakorlatokra válaszul „különleges intézkedéseket” alkalmazhatnak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!