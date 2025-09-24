Ha ennyi fekvőtámaszt nem tud megcsinálni, akkor bajban van

A fekvőtámasz mindenki számára elérhető, eszköz nélkül végezhető, és egyszerre több izomcsoportot is megmozgat. A FITBOOK szerint átlagos fittségi szinthez a nőknek 5–10, míg a férfiaknak 20–30 szabályos ismétlést érdemes tudniuk. A mennyiség azonban mit sem ér, ha a kivitelezés hibás – a sérülés megelőzése érdekében a helyes technika a legfontosabb.
A szabályos fekvőtámasz kivitelezése során:
Ez a gyakorlat szinte az egész felsőtestet formálja:
A fekvőtámasz így nemcsak erősít, hanem javítja a testtartást és növeli az állóképességet is.
Az American College of Sports Medicine iránymutatása alapján:
Ezek az értékek azonban csak irányadóak – mindenki a saját edzettségéhez képest mérheti fel a fejlődését.
A fekvőtámasz segít az erőnlét fejlesztésében, a kalóriaégetésben és a test általános állapotának megőrzésében. Variációi – például szűk kéztartás, térdelős verzió vagy tapssal kombinált fekvőtámasz – mindig új kihívást nyújtanak.