edzés

Ha ennyi fekvőtámaszt nem tud megcsinálni, akkor bajban van

A szakértők szerint nemcsak egyszerű edzésforma, hanem valódi mérőszám is, amely megmutatja, mennyire edzett és állóképességgel rendelkező valaki. Kevés olyan gyakorlat van, ami annyira időtálló és sokoldalú, mint a fekvőtámasz.
A fekvőtámasz mindenki számára elérhető, eszköz nélkül végezhető, és egyszerre több izomcsoportot is megmozgat. A FITBOOK szerint átlagos fittségi szinthez a nőknek 5–10, míg a férfiaknak 20–30 szabályos ismétlést érdemes tudniuk. A mennyiség azonban mit sem ér, ha a kivitelezés hibás – a sérülés megelőzése érdekében a helyes technika a legfontosabb.

A fekvőtámasz a fitnesz egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb gyakorlata – bárhol, bármikor elvégezhető.
Fotó: Unsplash

Nincs több elrontott fekvőtámasz: így csinálja helyesen

A szabályos fekvőtámasz kivitelezése során:

  1. plank helyzetből induljon, tenyér a váll alatt, test egyenes vonalban,
  2. könyökhajlítással lassan ereszkedjen, amíg a mellkas közelít a talajhoz,
  3. majd egyenletesen nyomdja vissza magát, miközben a teste együtt mozog,
  4. lélegezzen ritmusosan: lefelé menet levegőt be, felfelé menet kifúj.

Mit edz a fekvőtámasz?

Ez a gyakorlat szinte az egész felsőtestet formálja:

  • mellizmok
  • tricepsz
  • vállak
  • törzsizmok
  • farizmok

A fekvőtámasz így nemcsak erősít, hanem javítja a testtartást és növeli az állóképességet is.

Hány fekvőtámasz számít jónak életkor szerint?

Az American College of Sports Medicine iránymutatása alapján:

  • 20–29 év: férfiaknál 22–28, nőknél 15–20 ismétlés,
  • 30–39 év: férfiaknál 17–21, nőknél 12–17,
  • 40–49 év: férfiaknál 13–16, nőknél 10–14,
  • 50–59 év: férfiaknál 10–12, nőknél 7–10,
  • 60 év felett: férfiaknál 8–10, nőknél 5–7.

Ezek az értékek azonban csak irányadóak – mindenki a saját edzettségéhez képest mérheti fel a fejlődését.

Miért érdemes rendszeresen fekvőtámaszt végezni?

A fekvőtámasz segít az erőnlét fejlesztésében, a kalóriaégetésben és a test általános állapotának megőrzésében. Variációi – például szűk kéztartás, térdelős verzió vagy tapssal kombinált fekvőtámasz – mindig új kihívást nyújtanak.

 

