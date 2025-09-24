Ha ennyi fekvőtámaszt nem tud megcsinálni, akkor bajban van

A fekvőtámasz mindenki számára elérhető, eszköz nélkül végezhető, és egyszerre több izomcsoportot is megmozgat. A FITBOOK szerint átlagos fittségi szinthez a nőknek 5–10, míg a férfiaknak 20–30 szabályos ismétlést érdemes tudniuk. A mennyiség azonban mit sem ér, ha a kivitelezés hibás – a sérülés megelőzése érdekében a helyes technika a legfontosabb.

Fotó: Unsplash

A szabályos fekvőtámasz kivitelezése során:

plank helyzetből induljon, tenyér a váll alatt, test egyenes vonalban, könyökhajlítással lassan ereszkedjen, amíg a mellkas közelít a talajhoz, majd egyenletesen nyomdja vissza magát, miközben a teste együtt mozog, lélegezzen ritmusosan: lefelé menet levegőt be, felfelé menet kifúj.

Mit edz a fekvőtámasz?

Ez a gyakorlat szinte az egész felsőtestet formálja:

mellizmok

tricepsz

vállak

törzsizmok

farizmok

A fekvőtámasz így nemcsak erősít, hanem javítja a testtartást és növeli az állóképességet is.

Hány fekvőtámasz számít jónak életkor szerint?

Az American College of Sports Medicine iránymutatása alapján:

20–29 év: férfiaknál 22–28, nőknél 15–20 ismétlés,

30–39 év: férfiaknál 17–21, nőknél 12–17,

40–49 év: férfiaknál 13–16, nőknél 10–14,

50–59 év: férfiaknál 10–12, nőknél 7–10,

60 év felett: férfiaknál 8–10, nőknél 5–7.

Ezek az értékek azonban csak irányadóak – mindenki a saját edzettségéhez képest mérheti fel a fejlődését.

Miért érdemes rendszeresen fekvőtámaszt végezni?

A fekvőtámasz segít az erőnlét fejlesztésében, a kalóriaégetésben és a test általános állapotának megőrzésében. Variációi – például szűk kéztartás, térdelős verzió vagy tapssal kombinált fekvőtámasz – mindig új kihívást nyújtanak.