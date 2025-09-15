Minden nap fogyasztjuk ezeket az ételeket – megdöbbentően gyorsan tesznek tönkre minket

Egy friss amerikai kutatás szerint az ultrafeldolgozott ételek – például készételek, chipsek és üdítők – már három hét alatt negatívan befolyásolhatják a férfiasságunkat, tehát felboríthatják az urak hormonháztartását és ronthatják a termékenységét.

A kutatók szerint ne fogyasszunk olyan feldolgozott ételeket, mint a chips, ha meg szeretnénk őrizni a férfiasságunkat

Fotó: cagkansayin / iStockphoto

A vizsgálatban 43 fiatal férfi vett részt, akik három hétig csak feldolgozott ételeket fogyasztottak.

Ezt követően egy hasonló időszak következett természetes, friss alapanyagokon alapuló étrenddel. Bár a kalóriabevitel mindkét esetben azonos volt, a feldolgozott étrend mellett testtömeg-növekedést, magasabb koleszterinszintet, valamint alacsonyabb tesztoszteron- és FSH-szintet figyeltek meg – írja a healthline.com.

Minimalizálni kellene a feldolgozott ételek evését

A kutatás azt is kimutatta, hogy nőtt a résztvevők vizeletében a ftalátokra utaló biomarkerek szintje – ezek a csomagolóanyagokból származó vegyületek hormonrendszeri zavarokat okozhatnak. A szakértők szerint érdemes minimalizálni az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását, és előnyben részesíteni a friss, természetes alapanyagokat – nemcsak az anyagcsere, hanem a férfi reproduktív egészség védelme érdekében is. Tehát, ha valaki szeretne tenni a saját egészsége, különösen férfi reproduktív egészsége érdekében, érdemes elgondolkodnia az étrendjén – már ma.