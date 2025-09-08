Miért kínoznak pattanások felnőttkorban is? A szakértők válasza meglepő

A felnőttkori akné egyre gyakoribb jelenség. Az NHS (Egyesült Királyság állami egészségügyi szolgálata) adatai szerint minden huszadik nő és száz férfiból egy tapasztalja meg 25 éves kor felett is. Az Independent információi szerint a probléma gyakran hormonális okokra vezethető vissza, de stressz, munkahelyi terhelés vagy éppen túlzott bőrápolási rutin is ronthatja az állapotot.

A hormonális változások és a stressz is hozzájárulhatnak a felnőttkori aknéhoz

A felnőttkori akné több mint bőrprobléma

A felnőttkori akné nemcsak a bőr felszínén jelenik meg, hanem komoly lelki terhet is okoz. Sok érintett szorong, kerüli a társas érintkezést, és jelentős összegeket költ különféle krémekre, szérumokra és eszközökre.

A közösségi média és az online hirdetések ráadásul rendszeresen csodaszerekkel bombázzák az embereket, amelyek ritkán váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

A szakemberek szerint a kezelést érdemes orvossal egyeztetni, hiszen a hormonális háttér, a táplálkozás és a stressz egyaránt hozzájárulhat a pattanások kialakulásához. A tudatos bőrápolás és az életmódbeli tényezők figyelembevétele hosszú távon sokkal eredményesebb lehet, mint az impulzusvásárlás.