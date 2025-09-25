Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló beismerést tett a NATO – erre kevesen számítottak

Cardi B

Döbbenetes dolgot árult el a népszerű rapper a fenékpiercingjéről

Az amerikai rap-ikon, Cardi B nemrégiben izgalmas történettel jelentkezett: a januárban készíttetett fenékpiercingje, amely gyémánttal díszített, már nem az ő tulajdona. A rapper a Call Her Daddy podcast legújabb epizódjában mesélt az élményről.
Elárulta, hogy a beavatkozás teljesen fájdalommentes volt. „Mielőtt a fenékpiercinget csináltattam volna, már volt egy plasztikám a fenekemen. Emiatt a felső része szinte teljesen érzéketlenné vált. Így amikor a fenekemet átfúrták, semmit sem éreztem. Ez volt életem legkönnyebb piercingje” – mesélte nevetve Cardi B.

fenékpiercing
Cardi B fenékpiercinget csináltatott
Fotó: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cardi B és a fenékpiercing

A gyémánttal díszített piercing ára 13 ezer dollárba (több mint ötmillió forint) került. Ám mindössze egy hónapig élvezhette az ékszert, mert elvesztette. 

Amikor rájöttem, hogy eltűnt, azonnal átnéztem a nadrágomat és a fehérneműmet. Később arra gondoltam, hogy talán a WC-be eshetett

tette hozzá ironikusan.

A februárban a los angeles-i Body Electric tetováló- és piercingszalon tulajdonosa, Brian Keith Thompson, figyelmeztetett a fenék közötti piercingek különleges veszélyeire, kiemelve, hogy az ilyen típusú beavatkozások különös odafigyelést igényelnek.

Cardi B története ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a különleges, intim piercingek nemcsak drágák, de gondos kezelést és elővigyázatosságot igényelnek.

 

