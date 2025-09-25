Döbbenetes dolgot árult el a népszerű rapper a fenékpiercingjéről

Elárulta, hogy a beavatkozás teljesen fájdalommentes volt. „Mielőtt a fenékpiercinget csináltattam volna, már volt egy plasztikám a fenekemen. Emiatt a felső része szinte teljesen érzéketlenné vált. Így amikor a fenekemet átfúrták, semmit sem éreztem. Ez volt életem legkönnyebb piercingje” – mesélte nevetve Cardi B.

Cardi B fenékpiercinget csináltatott

Fotó: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cardi B és a fenékpiercing

A gyémánttal díszített piercing ára 13 ezer dollárba (több mint ötmillió forint) került. Ám mindössze egy hónapig élvezhette az ékszert, mert elvesztette.

Amikor rájöttem, hogy eltűnt, azonnal átnéztem a nadrágomat és a fehérneműmet. Később arra gondoltam, hogy talán a WC-be eshetett

– tette hozzá ironikusan.

A februárban a los angeles-i Body Electric tetováló- és piercingszalon tulajdonosa, Brian Keith Thompson, figyelmeztetett a fenék közötti piercingek különleges veszélyeire, kiemelve, hogy az ilyen típusú beavatkozások különös odafigyelést igényelnek.

Cardi B története ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a különleges, intim piercingek nemcsak drágák, de gondos kezelést és elővigyázatosságot igényelnek.