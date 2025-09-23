Ki nem találnák, milyen autót használt a hétköznapokban Enzo Ferrari - fotó

Ha meghalljuk a Ferrari nevet, azonnal vörös, száguldó sportautók cikáznak a homlokunk előtt.

Enzo Ferrari mindig a célszerűséget részesítette előnybe

Fotó: Ferrari Media

Ez a márka a versenypályák királya, a luxus és teljesítmény szimbóluma, milliók vágyálma világszerte.

Abszolút logikus, racionális azt gondolnunk, hogy a világ legismertebb és legmenőbb sportkocsijait gyártó Enzo Ferrari a saját autómárkájával közlekedett a hétköznapokban. Ám ez nem így volt. A legendás olasz versenyautó-tervező és gyáralapító híresen öntörvényű és gyakorlatias ember hírében állt. A mindennapokban került az extravaganciát, és mindig a célszerűséget részesítette előnybe. Mivel egymaga irányította a világ egyik leghíresebb autógyárát Maranellóban, szüksége is volt ezekre a kvalitásokra. Adódik a kérdés, hogy ha nem a menő sportkocsijával, akkor milyen autóval közlekedett Don Enzo?

Nos, munkába általában nem a saját gyártmányainak egyikével ment, a hétköznapokra kevésbé extravagáns, ám annál célszerűbb járgányokat választott. Elsőre talán furcsának hangzik még az is, hogy nem olasz autóval járt. A maestro az 1960-as években például egy visszafogott, ám megbízható és kényelmes 404-es Peugeot szedánt használt. A választás nem volt véletlen. A francia márkát családi és szakmai kapcsolatok révén is jól ismerte és elismerte: Enzo Ferrari feleségének a húga a francia Riviérán élt, Peugeot-val járt látogatóba hozzájuk Olaszországba, míg a híres formatervező, Battista „Pinin” Farina – aki Ferrarinak és a Peugeot-nak is dolgozott – közvetítő kapocs volt a két márka között.

Ferrari versenyzői múltja

A metálszürke Peugeot 404-es, bézs bőrülésekkel, elegáns, de nem hivalkodó megjelenésével ideális volt számára. Ferrari imádott vezetni, s erről az örömről idős kora ellenére sem mondott le: bár volt sofőrje, legtöbbször ő maga ült a volán mögé. Ha testőre is velük utazott, az a hátsó ülésen kapott helyet. Azért versenyzői múltját Ferrari még a Peugeot-jaiban sem tagadta meg. A 404-esbe Nardi sportkormányt szereltetett, és a hűtőmaszkon két Lancia Flaminia ködlámpa is helyet kapott. Aztán a 404-est a Peugeot 504-es szedán követte, sötétkék fényezéssel és továbbra is bézs belső térrel. Ez az autó már némileg modernebb volt – tetőablakkal is rendelkezett –, de Ferrari ebben megőrizte az eredeti, gyári állapotot. A legendás gyáralapító utolsó Peugeot-ja egy 504 kupé volt, amely 1970-ben vagy 1971-ben került hozzá. A kék metálfényezés és bársonykék belső nagyon szép és stílusos volt – sokak szerint ez volt a legszebb a Peugeot-i közül. Azonban Ferrari 1972-ben kénytelen volt lemondani a vezetésről, mivel térdfájdalmai miatt már nem tudott autót vezetni. Ettől kezdve sofőrje ült a volán mögé.