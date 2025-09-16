Milliók egészsége van veszélyben az árvíz után

A pakisztáni hatóságok és segélyszervezetek szerint csaknem egymillió ember betegedett meg a középső és déli tartományokban az áradások nyomán. A víz útján terjedő fertőzések közé tartozik a hasmenés, a vérhas, valamint különféle bőrbetegségek és gyomorpanaszok, amelyek komoly veszélyt jelentenek a túlélők számára.

Pakisztánt letarolta az árvíz – most a fertőzés fenyeget milliókat

Fotó: MUHAMMAD REZA / AFP / ANADOLU

A katasztrófavédelmi hivatal adatai szerint eddig több mint 473 ezer embert láttak el ideiglenes egészségügyi táborokban Pandzsáb és Szindh tartományokban. Az ország legnagyobb jótékonysági szervezete, az al-Kidmát további félmillió embernek nyújtott segítséget.

A fertőzés újabb válságot idézhet elő

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a folyamatos esőzések miatt szúnyogok gyorsan szaporodnak, és a dengue-láz is rohamosan terjed, már több száz megbetegedést okozva. Ahmad Nabíl, az al-Kidmát munkatársa arra figyelmeztetett:

Ha nem sikerül megfékezni a betegségeket, az újabb válság kialakulásához vezethet a régióban.

Tahir Faruk, a Pakisztáni Orvosszövetség orvosa hozzátette, hogy a legtöbb árvíz sújtotta térségben az emberek továbbra sem jutnak tiszta ivóvízhez, és a higiénés körülmények is katasztrofálisak.

Emberéletek tízezrei forognak kockán

A júniusban kezdődött áradások eddig közel ezer ember életét követelték, és hárommillió lakost kényszerítettek otthonuk elhagyására. Sokan ideiglenes táborokban élnek, ahol teljes mértékben a segélyszervezetek támogatására szorulnak - írja a BBC.