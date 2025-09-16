Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elrettentő erődemonstráció: aki fenyegeti Oroszországot, könyörtelen válaszra számíthat

pakisztán

Milliók egészsége van veszélyben az árvíz után

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pakisztánban az elmúlt hetekben pusztító árvizek után súlyos egészségügyi válság alakult ki. A fertőzés gyors terjedése miatt több százezer ember szorul sürgős orvosi segítségre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pakisztánárvízfertőzésveszélyhelyzet

A pakisztáni hatóságok és segélyszervezetek szerint csaknem egymillió ember betegedett meg a középső és déli tartományokban az áradások nyomán. A víz útján terjedő fertőzések közé tartozik a hasmenés, a vérhas, valamint különféle bőrbetegségek és gyomorpanaszok, amelyek komoly veszélyt jelentenek a túlélők számára.

Pakisztánt letarolta az árvíz – most a fertőzés fenyeget milliókat - JALALPUR PIRWALA, PAKISTAN - SEPTEMBER 15: A view of the submerged houses following floods in the area at Jalalpur Pirwala in Punjab province, on September 15, 2025. Unload tents from a delivery truck to be distributed following floods in Jalalpur Pirwala, Pakistan. According to the National Disaster Management Authority (NDMA) around 1,000 people have died, and more than 1,000 people were wounded since monsoon rains and floods in Pakistan in mid-June 2025. Muhammad Reza / Anadolu (Photo by Muhammad Reza / Anadolu via AFP)
Pakisztánt letarolta az árvíz – most a fertőzés fenyeget milliókat
Fotó: MUHAMMAD REZA / AFP / ANADOLU

A katasztrófavédelmi hivatal adatai szerint eddig több mint 473 ezer embert láttak el ideiglenes egészségügyi táborokban Pandzsáb és Szindh tartományokban. Az ország legnagyobb jótékonysági szervezete, az al-Kidmát további félmillió embernek nyújtott segítséget.

A fertőzés újabb válságot idézhet elő

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a folyamatos esőzések miatt szúnyogok gyorsan szaporodnak, és a dengue-láz is rohamosan terjed, már több száz megbetegedést okozva. Ahmad Nabíl, az al-Kidmát munkatársa arra figyelmeztetett: 

Ha nem sikerül megfékezni a betegségeket, az újabb válság kialakulásához vezethet a régióban.

Tahir Faruk, a Pakisztáni Orvosszövetség orvosa hozzátette, hogy a legtöbb árvíz sújtotta térségben az emberek továbbra sem jutnak tiszta ivóvízhez, és a higiénés körülmények is katasztrofálisak.

Emberéletek tízezrei forognak kockán

A júniusban kezdődött áradások eddig közel ezer ember életét követelték, és hárommillió lakost kényszerítettek otthonuk elhagyására. Sokan ideiglenes táborokban élnek, ahol teljes mértékben a segélyszervezetek támogatására szorulnak - írja a BBC.

A 2022-es árvizek tragikus tapasztalatai is figyelmeztetnek: akkor több mint 1700 ember halt meg, és további 300 a fertőzések miatt vesztette életét. A mostani járványveszély így különösen aggasztó, hiszen a higiénia és az ivóvízellátás továbbra sem biztosított.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!