Brutális gyilkosság a hírhedt fesztiválon, bulizók találták meg a vérbe fagyott holttestet

Vértócsában fekve, holtan találtak egy férfit a világhírű Burning Man fesztiválon Nevada államban, a Black Rock-sivatagban szombat este – írja a Sky News.

Fesztiválozó táncol egy maszkban a nevadai Burning Man fesztiválon.

Fotó: ISABELLE SOURIMENT / Hans Lucas

A holttestet egy fesztiválozó találta meg, aki rémülten értesítette a rendőrséget, a bejelentés szerint a férfi egy hatalmas vértócsában feküdt.

A Pershing megyei seriffhivatal lezárta a helyszínt, a nyomozók közölték, hogy a halálesetet gyilkosságnak minősítették.

Bár az eset egyedi bűncselekménynek tűnik, de minden résztvevő legyen szíves figyelni a környezetére és az ismerőseire

– közölte a seriffhivatal.

A gyilkosság helyszínét lezárták, a területet őrzi a rendőrség, de a fesztivált nem fújták le.