Brutális gyilkosság a hírhedt fesztiválon, bulizók találták meg a vérbe fagyott holttestet

Vértócsában fekve, holtan találtak egy férfit a világhírű Burning Man fesztiválon Nevada államban, a Black Rock-sivatagban szombat este – írja a Sky News.
A Pershing megyei seriffhivatal lezárta a helyszínt, a nyomozók közölték, hogy a halálesetet gyilkosságnak minősítették.
Bár az eset egyedi bűncselekménynek tűnik, de minden résztvevő legyen szíves figyelni a környezetére és az ismerőseire
– közölte a seriffhivatal.
A gyilkosság helyszínét lezárták, a területet őrzi a rendőrség, de a fesztivált nem fújták le.