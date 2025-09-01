Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön a 30 ezres élelmiszer-utalvány – az egyik üzletlánc még tesz is hozzá

Burning Man

Brutális gyilkosság a hírhedt fesztiválon, bulizók találták meg a vérbe fagyott holttestet

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vérbe fagyott holttestet találtak a bulizók a Burning Man fesztiválon az Egyesült Államokban, Nevadában. A fesztivál hatalmas orgiasátráról híresült el, a mostani gyilkosság pedig tovább rontja a megosztó rendezvény hírnevét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Burning Manbűncselekménygyilkosságrendőrségfesztivál

Vértócsában fekve, holtan találtak egy férfit a világhírű Burning Man fesztiválon Nevada államban, a Black Rock-sivatagban szombat este – írja a Sky News. 

Fesztiválozó táncol egy maszkban a nevadai Burning Man fesztiválon.
Fesztiválozó táncol egy maszkban a nevadai Burning Man fesztiválon.
Fotó: ISABELLE SOURIMENT / Hans Lucas

A holttestet egy fesztiválozó találta meg, aki rémülten értesítette a rendőrséget, a bejelentés szerint a férfi egy hatalmas vértócsában feküdt. 

A Pershing megyei seriffhivatal lezárta a helyszínt, a nyomozók közölték, hogy a halálesetet gyilkosságnak minősítették. 

Bár az eset egyedi bűncselekménynek tűnik, de minden résztvevő legyen szíves figyelni a környezetére és az ismerőseire

 – közölte a seriffhivatal. 

A gyilkosság helyszínét lezárták, a területet őrzi a rendőrség, de a fesztivált nem fújták le. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!