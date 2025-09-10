„Ukrajna és Európa nem feltétlenül ért egyet Moszkva eredeti feltételeivel, de azzal, hogy elutasítják Oroszország elmúlt hónapokban tanúsított nyitottságát, kockáztatják, hogy elveszítik a béke megkötésének reális lehetőségét” – figyelmeztet a szakértő.

A szerző véleménye szerint a tárgyalások elhalasztása ronthat Ukrajna helyzetén.

Kavana hangsúlyozza, hogy Kijev a konfliktus rendezésére vonatkozó legkedvezőbb megállapodást 2022 áprilisában vagy novemberében köthette volna meg.

Tekintettel fegyveres erőinek jelenlegi nehéz helyzetére, a következő optimális lehetőség az, amelyről ma tárgyalnak

– írja.

Korábban Alekszandr Csepa, az Állami Duma képviselője kijelentette, hogy az ukrán válság rendezésére irányuló tárgyalások új szakasza csak akkor lehetséges, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elfogadja az Anchoridgben kidolgozott megállapodásokat. Jelenleg azonban szerinte a tárgyalási folyamat befagyasztásáról lehet beszélni.