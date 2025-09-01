A legnépszerűbb gyakorlat, sokan mégis rosszul nyomják

Dr. Andrew Jagim, a Mayo Clinic sportorvos-kutatója úgy fogalmazott: „A fekvőtámasz a fitnesz egyik leginkább alulértékelt mozdulata.” Nemcsak a mell, a kar és a váll erősödik tőle, hanem javul a testtartás, a core-izomzat és az általános atletikus teljesítmény is – írja a The Guardian cikke.

A fekvőtámasz a fitnesz egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb gyakorlata – bárhol, bármikor elvégezhető.

Fotó: Unsplash

A fekvőtámasz: a fitnesz egyik legegyszerűbb és legjobb tesztje

A szakértők szerint egy jól kivitelezett fekvőtámasz sokat elárul az ember általános fittségéről. Ráadásul ingyen van, bárhol elvégezhető, és tényleg az egész testet megdolgoztatja. A kulcs a helyes forma: plank-pozícióból indulj, a kezek kicsit szélesebben, mint a vállak, a test pedig egy egyenes vonalban a fejtetőtől a sarkakig.

A leggyakoribb hibák közé tartozik a csípő beesése vagy a fej leengedése – ettől úgy néz ki a gyakorlat, mint egy „megfőtt spagetti”. A trükk: feszítsd meg a törzsed és a farizmod, mintha hasba akarnának vágni.

Hogyan építsd be a fitnesz rutinodba?

Ha a klasszikus fekvőtámasz még túl nehéz, nincs gond: falnál, padnál vagy térdelve is lehet kezdeni. Ezek a könnyített változatok segítenek megtanulni a helyes testtartást, és fokozatosan vezetnek el a teljes gyakorlatig.

A profik pedig lassú, kontrollált ismétléseket javasolnak. Nem a mennyiség számít, hanem a minőség: így dolgoznak a legjobban az izmok, és a sérülésveszély is csökken.