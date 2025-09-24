Ezek az apró élőlények, amelyek fényesebben ragyogtak, mint egy város az űrből

A Földön élő emberek, állatok és növények mellett gyakran megfeledkezünk a láthatatlanul élő, mikroszkopikus egysejtűekről. Pedig ezek az apró élőlények, köztük a fitoplankton, többen vannak, mint az összes ismert rovar, madár vagy emlős együttvéve. A NASA most újabb bizonyítékot talált arra, milyen látványos szerepük lehet: a legfrissebb műholdkép egy hatalmas, világító óceáni foltot mutatott Ausztrália és Tasmánia között - írja a The Travel.

A NASA műholdfelvételén a fitoplankton biolumineszcenciája világította be az óceánt Ausztrália és Tasmánia között. Fotó: BRAIS LORENZO / ANADOLU AGENCY

Biolumineszcens fitoplankton: apró egysejtűek fényjátéka

A NASA PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) műholdja és annak Ocean Color Instrument (OCI) detektora érzékelte a jelenséget. A műholdfelvételen nem egy szörnyeteg, hanem milliárdnyi biolumineszcens fitoplankton csoportosulása tűnt fel. Ezek az egysejtűek fényt bocsátanak ki, amit biolumineszcenciának nevezünk, és így képesek olyan látványt létrehozni, ami akár a világűrből is észlelhető.

NASA műholdképei a Föld óceánjairól

A Bonney-part és a Bass Strait vizei régóta ismertek arról, hogy a fitoplankton itt különösen aktív.

A környéken elpusztult tengeri élőlények bomlásterméke – a nitrogén és a foszfor – ideális táptalajt biztosít ezeknek az egysejtűeknek.

Az óceáni ökoszisztéma egyik kulcsszereplőjeként a fitoplankton nemcsak látványos fényjelenséget produkál, hanem az oxigéntermelés és a fotoszintézis révén a Föld légkörének szabályozásában is alapvető szerepet játszik.

Miért fontos a fitoplankton az emberiség számára?

A fitoplankton képezi a tengeri tápláléklánc alapját, közvetve emberek milliárdjainak élelmezéséhez járulva hozzá. A NASA földmegfigyelő műholdjai, köztük a PACE szuperműhold, nemcsak a legfrissebb műholdképeket szolgáltatják, hanem döntő fontosságú adatokat is a klímaváltozás és az óceánok állapotának megértéséhez. A NASA felvételei segítenek feltárni, miként járulnak hozzá a fitoplanktonok a Föld gázkörforgásához és az élővilág fennmaradásához.

