Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Flintstones család

A Flintstone család: Frédiék 65 éve gurultak be először a nappalinkba

Hatvanöt éve, 1960. szeptember 30-án indult hódító útjára minden idők egyik legkedveltebb animációs sorozata, a Flintstone család – magyarul ismertebb nevén Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki. A Hanna-Barbera stúdió ikonikus alkotása elsőként vitte be a rajzfilmeket a felnőtteknek szóló főműsoridőbe, miközben humorral, társadalomkritikával és szerethető karakterekkel ábrázolta a modern amerikai életstílust – mindezt kőkorszaki díszletek között, ez volt a Flintstones család.
Flintstones családFrédi és BénirajzfilmHollywoodanimációs sorozat

A kerek évforduló alkalmával összeszedtünk tíz érdekességet a Flintstone családról.

A Flintstones család volt az első rajzfilm, amit főműsoridőben vetítették az Egyesült Államokban
A Flintstones család volt az első rajzfilm, amit főműsoridőben vetítettek az Egyesült Államokban
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frédi, Béni, Vilma és Irma története máig generációk kedvence, és nemcsak nosztalgiából: a humor, az ötletesség és a családi értékek időtlenek maradtak.

1. Az első főműsoridős animációs sorozat volt

A Flintstones volt az első olyan animációs sorozat, amit az amerikai televízió főműsoridőben, este sugárzott – ez akkoriban nagy dolog volt, mivel addig a rajzfilmeket inkább gyerekeknek szánták, nappali műsoridőben.

2. A Hanna-Barbera stúdió legsikeresebb sorozata lett

William Hanna és Joseph Barbera – korábban a Tom és Jerry alkotói – ezzel a sorozattal robbantották be a televíziós animációs műfajt. A Flintstones lett a cég zászlóshajója.

3. Az amerikai középosztály karikatúrája kőkorszaki környezetben

Bár a sorozat az őskorban játszódik, a szereplők életmódja teljesen megegyezik az 1960-as évek amerikai középosztályával: autó, tévé, bowling, munka a gyárban, családi vacsorák, szomszédok, stb.

4. Frédi az amerikai munkásosztály ikonikus figurája lett

Frédi Flintstone karaktere egy klasszikus „kék galléros” (fizikai munkás) figura volt, akinek küzdelmei és hibái miatt sok néző tudott vele azonosulni.

5. A Flintstone család magyar címe: egyedi és hosszú

A magyar változat címe – Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki – az egyik leghosszabb és legszellemesebb magyarított rajzfilmcím. Ez a humoros megközelítés jól tükrözi a sorozat stílusát.

6. Legendás magyar szinkronhangok

  • Frédi hangja: Ujlaky László
  • Béni hangja: Szabó Ottó
  • Vilma: Váradi Hédi
  • Irma: Földessy Margit

Ezek a színészek nagyban hozzájárultak a sorozat sikeréhez Magyarországon – a szinkron sokak szerint jobb volt, mint az eredeti angol hangok.

7. Hat évadon át futott – sokáig rekordot tartott

1966-ig összesen 166 epizód készült. Ez volt a leghosszabb ideig futó főműsoridős animációs sorozat, amíg a Simpson család meg nem döntötte a rekordját az 1980-as évek végén.

8. Magyarországon először a '80-as évek végén, '90-es évek elején vetítették

A rendszerváltás után a sorozat bekerült a televíziós műsorokba – először a Magyar Televízió, később a kereskedelmi csatornák is sugározták. Sokan a TV2 vagy a Cartoon Network adásain ismerték meg.

9. Jellegzetes kifejezések: „Yabba-Dabba-Doo!”

Frédi híres kiáltása, a „Yabba-Dabba-Doo!” a sorozat egyik legismertebb eleme lett. Később ez szállóigévé vált, és a popkultúra részévé.

10. Számos feldolgozás, film és spin-off készült

A Flintstones univerzum máig népszerű: készült több rajzfilm-folytatás, élőszereplős film (pl. 1994-ben John Goodmannel), sőt videojátékok és képregények is.

 

 

