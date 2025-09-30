A Flintstone család: Frédiék 65 éve gurultak be először a nappalinkba

A kerek évforduló alkalmával összeszedtünk tíz érdekességet a Flintstone családról.
Frédi, Béni, Vilma és Irma története máig generációk kedvence, és nemcsak nosztalgiából: a humor, az ötletesség és a családi értékek időtlenek maradtak.
A Flintstones volt az első olyan animációs sorozat, amit az amerikai televízió főműsoridőben, este sugárzott – ez akkoriban nagy dolog volt, mivel addig a rajzfilmeket inkább gyerekeknek szánták, nappali műsoridőben.
William Hanna és Joseph Barbera – korábban a Tom és Jerry alkotói – ezzel a sorozattal robbantották be a televíziós animációs műfajt. A Flintstones lett a cég zászlóshajója.
Bár a sorozat az őskorban játszódik, a szereplők életmódja teljesen megegyezik az 1960-as évek amerikai középosztályával: autó, tévé, bowling, munka a gyárban, családi vacsorák, szomszédok, stb.
Frédi Flintstone karaktere egy klasszikus „kék galléros” (fizikai munkás) figura volt, akinek küzdelmei és hibái miatt sok néző tudott vele azonosulni.
A magyar változat címe – Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki – az egyik leghosszabb és legszellemesebb magyarított rajzfilmcím. Ez a humoros megközelítés jól tükrözi a sorozat stílusát.
Ezek a színészek nagyban hozzájárultak a sorozat sikeréhez Magyarországon – a szinkron sokak szerint jobb volt, mint az eredeti angol hangok.
1966-ig összesen 166 epizód készült. Ez volt a leghosszabb ideig futó főműsoridős animációs sorozat, amíg a Simpson család meg nem döntötte a rekordját az 1980-as évek végén.
A rendszerváltás után a sorozat bekerült a televíziós műsorokba – először a Magyar Televízió, később a kereskedelmi csatornák is sugározták. Sokan a TV2 vagy a Cartoon Network adásain ismerték meg.
Frédi híres kiáltása, a „Yabba-Dabba-Doo!” a sorozat egyik legismertebb eleme lett. Később ez szállóigévé vált, és a popkultúra részévé.
A Flintstones univerzum máig népszerű: készült több rajzfilm-folytatás, élőszereplős film (pl. 1994-ben John Goodmannel), sőt videojátékok és képregények is.