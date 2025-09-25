Meddőség, fájdalom, maradandó egészségkárosodás – kiderült, miért ültettek be fogamzásgátlót a grönlandi nőkbe

Grönland történelmének legsötétebb fejezeteként emlegetik azt a fogamzásgátlási botrányt, amelyben dán orvosok akaratuk ellenére ültettek be fogamzásgátló eszközöket nőkbe. A lakosság népességnövekedésének korlátozása érdekében végzett titkos beavatkozások máig életeket tettek tönkre.
Több mint négyezer grönlandi nő és lány esett áldozatául annak a titkos programnak, amelynek célja a népességnövekedés korlátozása, valamint Grönland Dániától való függésének fenntartása volt. A hatóságok szerint a dán kormány az 1960-as évektől az 1990-es évek elejéig akaratuk ellenére ültettek be fogamzásgátló eszközöket nőkbe, sokszor már 12 éves kortól.
A grönlandi nők közül sokan csak évekkel később tudták meg, mi történt velük, és sokaknál meddőség, fájdalom, maradandó egészségkárosodás alakult ki.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök Nuukban kért bocsánatot a fogamzásgátlási botrány áldozataitól, és a grönlandi lakosság egész közösségét megszólította.
Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök „a történelem legsötétebb fejezetének” nevezte az ügyet.
Az érintettek érzéseit kétségbeesés, düh és tehetetlenség jellemezte, sokan éveken át nem beszéltek a megaláztatásról.
A dán kormány megbékélési alapot ígért a kártérítések fedezetére, de az időzítés és a késlekedés újabb vitákat keltett.
Jelenleg 143 nő pereli Dániát a kényszerű fogamzásgátlás miatt. A felelősség kérdése tehát még mindig nyitott, miközben a fogamzásgátlási botrány rávilágít arra, hogyan próbáltak titokban a lakosság sorsáról dönteni – írja a Washington Post.