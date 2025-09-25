Meddőség, fájdalom, maradandó egészségkárosodás – kiderült, miért ültettek be fogamzásgátlót a grönlandi nőkbe

Grönland történelmének legsötétebb fejezeteként emlegetik azt a fogamzásgátlási botrányt, amelyben dán orvosok akaratuk ellenére ültettek be fogamzásgátló eszközöket nőkbe. A lakosság népességnövekedésének korlátozása érdekében végzett titkos beavatkozások máig életeket tettek tönkre.

A fogamzásgátlási botrányban több ezer grönlandi nő az áldozat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Több mint négyezer grönlandi nő és lány esett áldozatául annak a titkos programnak, amelynek célja a népességnövekedés korlátozása, valamint Grönland Dániától való függésének fenntartása volt. A hatóságok szerint a dán kormány az 1960-as évektől az 1990-es évek elejéig akaratuk ellenére ültettek be fogamzásgátló eszközöket nőkbe, sokszor már 12 éves kortól.

A grönlandi nők közül sokan csak évekkel később tudták meg, mi történt velük, és sokaknál meddőség, fájdalom, maradandó egészségkárosodás alakult ki.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök Nuukban kért bocsánatot a fogamzásgátlási botrány áldozataitól, és a grönlandi lakosság egész közösségét megszólította.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök „a történelem legsötétebb fejezetének” nevezte az ügyet.

Az érintettek érzéseit kétségbeesés, düh és tehetetlenség jellemezte, sokan éveken át nem beszéltek a megaláztatásról.

A dán kormány megbékélési alapot ígért a kártérítések fedezetére, de az időzítés és a késlekedés újabb vitákat keltett.

Jelenleg 143 nő pereli Dániát a kényszerű fogamzásgátlás miatt. A felelősség kérdése tehát még mindig nyitott, miközben a fogamzásgátlási botrány rávilágít arra, hogyan próbáltak titokban a lakosság sorsáról dönteni – írja a Washington Post.