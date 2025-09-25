Dánia titokban ültetett be fogamzásgátló eszközöket grönlandi nőkbe, 12 éves kortól

Megrázó botrány került ismét a figyelem középpontjába: több mint 4 000 grönlandi nő és lány – egyesek már 12 éves koruktól – kaptak akaratuk ellenére fogamzásgátló eszközöket Dánia titkos születésszabályozási programja keretében. A beavatkozásokról sokszor még maguk az érintettek sem tudtak, következményeik pedig életre szólóak lettek – írja a BBC.

Mette Frederiksen bocsánatkérése a fogamzásgátló eszközök botránya miatt Nuukban Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a grönlandi fővárosban, Nuukban tartott beszédet. A megható eseményen egy nő háttal állt a kormányfőnek, fekete kéznyomattal a száján tiltakozásképpen.

„Bocsánat az igazságtalanságért, ami Önöket érte. Bocsánat, mert grönlandiak voltak. Bocsánat a fájdalomért” – mondta Frederiksen.

Fogamzásgátló eszközök miatt indított perekkel néz szembe Dánia

A vizsgálatok kimutatták: 1970-re a fogamzásgátló eszközök beültetése a reproduktív korú nők felét érintette. Sok érintett hasi fájdalomról, meddőségről és visszafordíthatatlan egészségkárosodásról számolt be.

Az eseményen felszólalt Naja Lyberth, az egyik első áldozat, aki nyíltan beszélt a történtekről. Őt állva tapsolták meg, és hangsúlyozta: a bocsánatkérés kulcsfontosságú a gyógyuláshoz, bár szerinte a vizsgálat nem foglalkozott kellőképpen az emberi jogok megsértésével.

Elisa Christensen érintett nő elmondta, hogy

meghatották a miniszterelnök szavai, de kiemelte: a bocsánatkérés nem járt együtt kártérítéssel, amit sok áldozat fájdalmas hiányosságnak tart. Jelenleg 143 nő indított keresetet a dán állam ellen.

Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen szerint „ez az ország történelmének egyik legsötétebb fejezete”. A dán kormány egy megbékélési alap létrehozását ígérte, ám a részletek és a kártérítések mértéke továbbra sem tisztázott.

