Gyerekgyilkosság: holtan találták a hétfőn reggel eltűnt kislányt

Teljesen megsemmisült egy falu: ezrek meghaltak, csak egy ember maradt életben

Halál és természeti katasztrófa Szudánban. Egyetlen túlélő maradt a romok alatt, miután hatalmas földcsuszamlás zúdult a Marra-hegység falvára. A tragédia Szudán nyugati részén történt, ahol a település teljesen eltűnt a föld színéről.
földcsuszamlásszudánpolgárháborúdél-szudáni polgárháború

Legalább ezren meghaltak egy földcsuszamlásban, amely elpusztított egy falut a nyugat-szudáni Marra-hegységben, és csak egy túlélő maradt - közölte hétfőn este a nyugati Dárfúr régió területét ellenőrző Szudáni Felszabadítási Mozgalom/Hadsereg.

földcsuszamlás, áldozat, természeti katasztrófa
földcsuszamlás(illusztráció)
Fotó: Franklin Peña Gutierrez/Pexels

Földcsuszamlás pusztított el egy falut

A tájékoztatás szerint vasárnap "hatalmas és pusztító" földcsuszamlás sújtotta Taraszin települést.

A szervezet az ENSZ-hez és a nemzetközi segélyszervezetekhez fordult segítségért az áldozatok, férfiak, nők és gyermekek holttesteinek megtalálásában. A falu "most már teljesen a földdel lett egyenlővé" - számolt be a mozgalom.

A szudáni hadsereg és a paramilitáris Gyorsreagálású Erők (RSF) között Észak-Dárfúrban dúló háború elől menekülve a lakosok a Marra-hegység területén kerestek menedéket, ahol azonban nincs elegendő élelmiszer és gyógyszer.

A két éve dúló polgárháború következtében a lakosság több mint fele éhínségtől szenved, és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben Észak-Dárfúr fővárosa, al-Fasir is tűz alatt áll.

Az esetről beszámolt az Al Jazeera is.

 

