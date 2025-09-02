Teljesen megsemmisült egy falu: ezrek meghaltak, csak egy ember maradt életben

Legalább ezren meghaltak egy földcsuszamlásban, amely elpusztított egy falut a nyugat-szudáni Marra-hegységben, és csak egy túlélő maradt - közölte hétfőn este a nyugati Dárfúr régió területét ellenőrző Szudáni Felszabadítási Mozgalom/Hadsereg.

földcsuszamlás(illusztráció)

Fotó: Franklin Peña Gutierrez/Pexels

Földcsuszamlás pusztított el egy falut

A tájékoztatás szerint vasárnap "hatalmas és pusztító" földcsuszamlás sújtotta Taraszin települést.

More than 1,000 people killed in Sudan landslide after days of heavy rain, rebel group says https://t.co/GV0cxSgIq2 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 2, 2025

A szervezet az ENSZ-hez és a nemzetközi segélyszervezetekhez fordult segítségért az áldozatok, férfiak, nők és gyermekek holttesteinek megtalálásában. A falu "most már teljesen a földdel lett egyenlővé" - számolt be a mozgalom.

Sudan 🇸🇩 💔

At least 1,000 were killed in a landslide that destroyed a village in the Marra Mountains area of western Sudan, leaving only one survivor.pic.twitter.com/vQ9yTfOAZL #PrayForSudan #Sudan #Landslide

The landslide struck on August 31 after days of heavy rainfall, the… — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 2, 2025

A szudáni hadsereg és a paramilitáris Gyorsreagálású Erők (RSF) között Észak-Dárfúrban dúló háború elől menekülve a lakosok a Marra-hegység területén kerestek menedéket, ahol azonban nincs elegendő élelmiszer és gyógyszer.

A két éve dúló polgárháború következtében a lakosság több mint fele éhínségtől szenved, és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben Észak-Dárfúr fővárosa, al-Fasir is tűz alatt áll.

A landslide wiped out an entire village in Sudan



The disaster struck in the Jebel Marra mountains in the west of the country.



According to preliminary government data, the death toll exceeds one thousand, with only one survivor. pic.twitter.com/5b1BeJCvZM — NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2025

Az esetről beszámolt az Al Jazeera is.