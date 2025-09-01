Brutális videókon a rettenetes földrengés – 250 halott és rengeteg sérült

A legutóbbi, oroszországi kegyetlen földrengés után, most Afganisztánban történt a természeti katasztrófa. Sokszázan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, ahol 6-os erősségű földrengést mértek hétfő hajnalban.

Brutális földrengés rázta meg Afganisztánt Fotó: AIMAL ZAHIR / AFP

Földrengés rázta meg Afganisztánt

Sokszázan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, ahol hétfő hajnalban 6-os erősségű földrengést mértek. A tragédia nyomán a helyszínről megrázó adatok érkeznek.

A Bakhtar állami hírügynökség szerint legalább 250 ember vesztette életét, és 500 sérültet jelentettek. A földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Dzsalalábádtól mindössze 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.

🚨⚡️Footage from Afghanistan’s 6.0 quake shows victims airlifted as rescue ops expand. Initial toll: 250 dead, 500 injured in Nangarhar near Pakistan border. pic.twitter.com/1dVDyY3J7S — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 1, 2025

A brutális földrengés erejét nemcsak a tartományban, hanem a fővárosban, Kabulban is érzékelni lehetett. Az ország több részén internet-kimaradásokról számoltak be, ami tovább nehezítette a helyiek számára a kapcsolattartást.

Az afganisztáni földrengés nyomán kialakult tragikus helyzetben a hatóságok folyamatosan dolgoznak a mentésen, de a halottak és sérültek száma várhatóan tovább emelkedik.

Az esetről beszámolt a The Guardian is.