Afganisztán

Brutális videókon a rettenetes földrengés – 250 halott és rengeteg sérült

19 perce
Hétfő hajnalban hatalmas erővel rázta meg a föld Afganisztánt. A földrengés következtében több százan haltak meg és ezreket érintett a pusztítás. Kabulban is érezni lehetett a rengést, amely szinte az egész országot megrázta.
Afganisztánföldrengéstermészeti katasztrófahalott

A legutóbbi, oroszországi kegyetlen földrengés után, most Afganisztánban történt a természeti katasztrófa. Sokszázan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, ahol 6-os erősségű földrengést mértek hétfő hajnalban.

földrengés afganisztánban, An injured Afghan boy (bottom) receives treatment at a hospital after an earthquake in Afghanistan's Jalalabad on September 1, 2025. Nine people died when a 6.0-magnitude earthquake and powerful aftershock rattled eastern Afghanistan, the provincial Nangarhar government said on September 1. (Photo by Aimal ZAHIR / AFP)
Brutális földrengés rázta meg Afganisztánt Fotó: AIMAL ZAHIR / AFP

Földrengés rázta meg Afganisztánt

Sokszázan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, ahol hétfő hajnalban 6-os erősségű földrengést mértek. A tragédia nyomán a helyszínről megrázó adatok érkeznek.

A Bakhtar állami hírügynökség szerint legalább 250 ember vesztette életét, és 500 sérültet jelentettek. A földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Dzsalalábádtól mindössze 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.

A brutális földrengés erejét nemcsak a tartományban, hanem a fővárosban, Kabulban is érzékelni lehetett. Az ország több részén internet-kimaradásokról számoltak be, ami tovább nehezítette a helyiek számára a kapcsolattartást.

Az afganisztáni földrengés nyomán kialakult tragikus helyzetben a hatóságok folyamatosan dolgoznak a mentésen, de a halottak és sérültek száma várhatóan tovább emelkedik.

Az esetről beszámolt a The Guardian is.

 

 

