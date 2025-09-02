1400 fölé emelkedett az afganisztáni földrengés halálos áldozatainak száma

Zabihullah Mudzsáhid, a tálib kormány szóvivője közölte: csak a Pakisztánnal szomszédos Kunar tartományban 1411 ember halt meg az eddigi adatok szerint, és több mint 3000-en megsérültek. Több mint 5000 ház dőlt romba a földrengésben.

A földrengés miatt több mint 5000 ház semmisült meg Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

A földrengés áldozatainak száma a romok felszámolásával tovább fog emelkedni

A térségben bekövetkezett korábbi földmozgások tapasztalatai alapján arra lehet számítani, hogy a mostani katasztrófának akár több százezer érintettje lehet

– mondta el Kabulból újságíróknak Indrika Ratwatte, az ENSZ afganisztáni humanitárius koordinátora. Hozzátette: semmi kétsége nincs afelől, hogy az áldozatok száma exponenciálisan fog emelkedni. Elmondta, hogy az érintett hegyvidéki területeket nagyon nehéz megközelíteni, az utak súlyosan megrongálódtak, és a mentéshez helikopterekre lenne szükség. Jens Laerke, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) szóvivője jelezte, hogy a világszervezet hamarosan rendkívüli gyűjtést indít Afganisztán megsegítésére. A 6-os erősségű földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhar tartomány székhelyétől, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.

UNHCR and partners are on the ground supporting earthquake-affected communities in eastern Afghanistan. We are assessing the needs with humanitarian partners and already providing some emergency supplies and psychosocial support. But the needs are huge. pic.twitter.com/okvnxDV6Th — UNHCR Afghanistan (@UNHCRAfg) September 2, 2025

A rengéseket a főváros, Kabul mellett a Kunar tartománnyal szomszédos Pakisztán egyes részein, a többi között a fővárosban, Iszlámábádban is érzeni lehetett.

Afgán sajtójelentések szerint sok holttest lehet még a romok alatt. Egész éjjel folyt a mentés, helyenként puszta kézzel ástak a romok alatt rekedtek után kutatva. Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani, az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.