Erős földrengés rázta Venezuelát – videó

Erős földrengés rázta meg szerdán Venezuela északnyugati államát, Zuliát – jelentette több szeizmológiai intézet. A földmozgás erőssége az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ (EMSC) mérései szerint 6,5 volt, az amerikai geofizikai intézet (USGS) pedig 6,2 erősségű rengésről számolt be.
Az amerikai intézet közlése szerint a földrengés hipocentruma 7,8 kilométeres mélységben, 24 kilométerre volt a Zulia állambeli Mene Grande településtől, amely a venezuelai fővárostól, Caracastól mintegy 600 kilométerre nyugatra található.
Egy videón, amit az X-re töltöttek fel, az látszik, hogy egy lakásban bútorokat borított fel a földmozgás.
A rengéshullámokat médiajelentések szerint Caracasban és a Zulia állammal határos Kolumbiában is megérezték, a határ mentén lakóházakat és irodaházakat is kiürítettek, de személyi sérülésről nem számoltak be. Mene Grande a venezuelai olajipar egyik fontos régiójában fekszik.
