földrengés

Erős földrengés rázta Venezuelát – videó

Erős földrengés rázta meg szerdán Venezuela északnyugati államát, Zuliát – jelentette több szeizmológiai intézet. A földrengés Kolumbiában is érezhető volt.
Erős földrengés rázta meg szerdán Venezuela északnyugati államát, Zuliát – jelentette több szeizmológiai intézet. A földmozgás erőssége az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ (EMSC) mérései szerint 6,5 volt, az amerikai geofizikai intézet (USGS) pedig 6,2 erősségű rengésről számolt be.

Emberek az utcán Caracasban, miután a elhagyták otthonukat a földrengés miatt – Fotó: Juan Barreto/AFP
Lakásokban is kárt tett a földrengés

Az amerikai intézet közlése szerint a földrengés hipocentruma 7,8 kilométeres mélységben, 24 kilométerre volt a Zulia állambeli Mene Grande településtől, amely a venezuelai fővárostól, Caracastól mintegy 600 kilométerre nyugatra található.

Egy videón, amit az X-re töltöttek fel, az látszik, hogy egy lakásban bútorokat borított fel a földmozgás.  

A rengéshullámokat médiajelentések szerint Caracasban és a Zulia állammal határos Kolumbiában is megérezték, a határ mentén lakóházakat és irodaházakat is kiürítettek, de személyi sérülésről nem számoltak be. Mene Grande a venezuelai olajipar egyik fontos régiójában fekszik.

A múlt héten arról számolt be az Origo, hogy Oroszországban volt nagy földrengés

 

