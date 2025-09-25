Erős földrengés rázta Venezuelát – videó

Erős földrengés rázta meg szerdán Venezuela északnyugati államát, Zuliát – jelentette több szeizmológiai intézet. A földmozgás erőssége az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ (EMSC) mérései szerint 6,5 volt, az amerikai geofizikai intézet (USGS) pedig 6,2 erősségű rengésről számolt be.

Emberek az utcán Caracasban, miután a elhagyták otthonukat a földrengés miatt – Fotó: Juan Barreto/AFP

Lakásokban is kárt tett a földrengés

Az amerikai intézet közlése szerint a földrengés hipocentruma 7,8 kilométeres mélységben, 24 kilométerre volt a Zulia állambeli Mene Grande településtől, amely a venezuelai fővárostól, Caracastól mintegy 600 kilométerre nyugatra található.

Egy videón, amit az X-re töltöttek fel, az látszik, hogy egy lakásban bútorokat borított fel a földmozgás.

🚨🇻🇪 BREAKING: MAGNITUDE 6.2 EARTHQUAKE STRIKES VENEZUELA



Shallow 6.2 magnitude quake hit northwest Venezuela Wednesday at 6:21 PM local time, just 7.8km deep near major city Maracaibo in Zulia state.



USGS estimates 10-100 potential deaths with significant damage likely.… pic.twitter.com/x6Anbr8rMZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 24, 2025

A rengéshullámokat médiajelentések szerint Caracasban és a Zulia állammal határos Kolumbiában is megérezték, a határ mentén lakóházakat és irodaházakat is kiürítettek, de személyi sérülésről nem számoltak be. Mene Grande a venezuelai olajipar egyik fontos régiójában fekszik.

