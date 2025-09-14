Főtt tojás légsütőben? Ezzel a trükkel biztosan sikerül

Hírlevél

12 perce
Olvasási idő: 2 perc
A főtt tojás elkészítése elsőre egyszerűnek tűnik, mégis sokszor nehéz eltalálni a tökéletes állagot. A légsütő azonban forradalmi megoldást kínál: víz nélkül, gyorsan és kényelmesen készíthetünk tökéletes főtt tojást.
tojáslégsütőrecept

A főtt tojás hagyományosan forró vízben készül, de a légsütő új alternatívát kínál. A konyhai eszköz, amelyet legtöbben sült krumplihoz, csirkéhez vagy pizza melegítéséhez használnak, remekül működik tojásfőzésnél is. Egyszerre több darab készíthető benne, így ideális családoknak vagy heti előkészítéshez - írja a USA TODAY.

főtt tojás
Tökéletes főtt tojás egyszerű módszerrel
Fotó: Unsplash

Hogyan készül a főtt tojás légsütőben?

A főtt tojás légsütőben pillanatok alatt elkészül: először melegítsük elő a készüléket 135 °C-ra, majd helyezzük a tojásokat a kosárba egy rétegben. Ezután 10–12 percig süssük őket – 10 perc elegendő a lágyabb, míg 12 perc a teljesen kemény sárgájához. Végül azonnal tegyük a tojásokat jeges vízbe, így sokkal könnyebb lesz lehámozni a héjukat.

A főtt tojás légsütőben gyorsan és kényelmesen elkészül, nem kell vizet forralni, és egyszerre akár nagyobb mennyiséget is megfőzhetünk.

 

