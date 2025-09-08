Összeomlott a francia kormány, teljes a káosz

A CNN beszámolója szerint hétfőn a francia törvényhozók 364 szavazattal buktatták meg François Bayrou kormányát, míg mellette mindössze 194 képviselő voksolt. A szavazás eredménye messze meghaladta a kormány bukásához szükséges 280-as küszöböt.

Bayrou mindössze kilenc hónapot tölthetett a hivatalában, miután elődje, Michel Barnier tavaly decemberben hasonló módon bukott el egy bizalmi szavazáson. A mostani kudarc hátterében egy rendkívül népszerűtlen, 44 milliárd eurós megszorító csomag állt, amely többek között két munkaszüneti nap eltörlését és a kormányzati kiadások befagyasztását tartalmazta.

A politikai bizonytalanság azonnal éreztette hatását a pénzpiacokon is. A francia államkötvények hozamai a spanyol, portugál és görög papírok fölé emelkedtek – ez komoly intő jel, hiszen éppen ezek az országok voltak a 2010-es évek eurózónás adósságválságának gócpontjai. Elemzők attól tartanak, hogy pénteken akár le is minősíthetik Franciaország adósbesorolását, ami újabb súlyos csapás lenne az ország gazdasági megítélésére.

Bayrou a szavazás előtt még figyelmeztette a képviselőket: „Önöknek megvan a hatalma, hogy megbuktassák a kormányt, de nincs hatalmuk arra, hogy eltöröljék a valóságot. A kiadások nőnek, az adósság terhe pedig egyre elviselhetetlenebb lesz.”

A politikai válság gyökerei Emmanuel Macron tavalyi drámai döntéséhez nyúlnak vissza, amikor a Nemzeti Tömörülés (RN) európai parlamenti sikere miatt előrehozott választásokat írt ki. A lépés azonban visszafelé sült el: Macron pártja elvesztette többségét, a parlament pedig mára széttöredezetté vált, ami ellehetetleníti a stabil kormányzást.