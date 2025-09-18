Iszonyatos nagy balhé van a franciáknál: Párizs lángokban áll

Megmozdultak a franciák. A belügyminisztérium közlése szerint országosan 600–900 ezer tüntető vonulhat utcára, és emiatt 80 ezer rendőrt vezényeltek ki.

Sztrájkolnak a franciák Fotó: JC MILHET / Hans Lucas

Tiltakoznak a franciák

A tiltakozások alig egy héttel azután zajlanak, hogy Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron elnök közeli szövetségese került miniszterelnöki székbe, miután François Bayrou kormánya megbukott.

A lap jelentése szerint csütörtök reggel országosan megbénult a tömegközlekedés: Párizsban a tüntetők számos metróvonalat lezártak, másutt pedig utakat és utcákat torlaszoltak el.

A tiltakozásokhoz diákok is csatlakoztak

A fiatalok az iskolák és az egyetemek előtt gyűltek össze, bejáratokat zártak le, szlogeneket skandáltak. A tanárok harmada nem vette fel a munkát. A gyógyszerészek is tömegesen sztrájkolnak, a patikák 98%-a zárva tartott.

A szakszervezetek nagyobb közkiadásokat, a gazdagokra kivetett magasabb adókat és a Bayrou-kormány által bejelentett megszorítások visszavonását követelik.

Sophie Binet, a CGT szakszervezeti szövetség vezetője úgy fogalmazott: „Tömegesen kell utcára vonulnunk, így gyűjtünk erőt a küzdelemhez, hogy kikényszerítsük a kormánytól és a munkaadóktól a legtehetősebbeknek kedvező politikák végét.”

Bruno Retailleau leköszönő belügyminiszter szerint délelőtt 58 embert vettek őrizetbe országszerte.

Könyörtelenek leszünk

– figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a rendőröknek utasítást adott: „már a legkisebb kihágásnál” is tartóztassanak le embereket.

A tiltakozások előtt a párizsi főügyész, Laurent Nunez aggodalmát fejezte ki, hogy a megmozdulásokat szélsőbaloldali csoportok „eltéríthetik”, ezért a belvárosi boltokat arra kérte, maradjanak zárva a nap folyamán.

A mostani akciót egy héttel korábban az Blokkoljunk mindent nevezetű alulról szerveződő mozgalom előzte meg, amely 200 ezer embert vitt utcára és szintén országos zavart okozott.