Iszonyatos nagy balhé van a franciáknál: Párizs lángokban áll

Megmozdultak a franciák. A belügyminisztérium közlése szerint országosan 600–900 ezer tüntető vonulhat utcára, és emiatt 80 ezer rendőrt vezényeltek ki.
A tiltakozások alig egy héttel azután zajlanak, hogy Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron elnök közeli szövetségese került miniszterelnöki székbe, miután François Bayrou kormánya megbukott.
A lap jelentése szerint csütörtök reggel országosan megbénult a tömegközlekedés: Párizsban a tüntetők számos metróvonalat lezártak, másutt pedig utakat és utcákat torlaszoltak el.
A fiatalok az iskolák és az egyetemek előtt gyűltek össze, bejáratokat zártak le, szlogeneket skandáltak. A tanárok harmada nem vette fel a munkát. A gyógyszerészek is tömegesen sztrájkolnak, a patikák 98%-a zárva tartott.
A szakszervezetek nagyobb közkiadásokat, a gazdagokra kivetett magasabb adókat és a Bayrou-kormány által bejelentett megszorítások visszavonását követelik.
Sophie Binet, a CGT szakszervezeti szövetség vezetője úgy fogalmazott: „Tömegesen kell utcára vonulnunk, így gyűjtünk erőt a küzdelemhez, hogy kikényszerítsük a kormánytól és a munkaadóktól a legtehetősebbeknek kedvező politikák végét.”
Bruno Retailleau leköszönő belügyminiszter szerint délelőtt 58 embert vettek őrizetbe országszerte.
Könyörtelenek leszünk
– figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a rendőröknek utasítást adott: „már a legkisebb kihágásnál” is tartóztassanak le embereket.
A tiltakozások előtt a párizsi főügyész, Laurent Nunez aggodalmát fejezte ki, hogy a megmozdulásokat szélsőbaloldali csoportok „eltéríthetik”, ezért a belvárosi boltokat arra kérte, maradjanak zárva a nap folyamán.
A mostani akciót egy héttel korábban az Blokkoljunk mindent nevezetű alulról szerveződő mozgalom előzte meg, amely 200 ezer embert vitt utcára és szintén országos zavart okozott.
Bayrou bukását az okozta, hogy költségvetési tervezetében 44 milliárd eurós megszorítás szerepelt, amit az ellenzék a parlamentben leszavazott. Lecornu új miniszterelnök – aki még nem állította össze kabinetjét – nem mondott le teljesen a kiadáscsökkentésről, és tárgyalásokat folytat az ellenzékkel kompromisszum keresése érdekében.
Pozíciója azonban ingatag: mint elődei, Michel Barnier és François Bayrou, ő is megosztott parlamenttel néz szembe, ahol három politikai blokk élesen eltérő irányt képvisel. Közben Franciaország államadóssága rohamosan nő, már fejenként közel 50 ezer eurót tesz ki.
Barnier és Bayrou is a költségvetési megszorítások miatt bukott meg, miközben a baloldal inkább adóemeléseket sürgetett.