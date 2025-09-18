Brutális videó: így bántalmaztak egy fiatal nőt a rendőrök

A felvételen látható, hogy a nő előbb elesik, majd feláll, ezt követően pedig egy rendőr többször rákiált: „Takarodj innen!”, végül meglöki - számolt be az esetről a Le Monde.

A Le Monde megkeresésére a rendőrség központi parancsnoksága közölte: „tanulmányozzák” a videót. Egy rendőrségi forrás hozzátette: előbb felszólítást adtak ki a távozásra, majd figyelmeztetést, így a történtek szerintük „nem ütköznek a rendfenntartás elveivel”.

Országos tiltakozási hullám

Korábban megírtuk, hogy a marseille-i incidens nem elszigetelt eset: egész Franciaországot megbénították a sztrájkok és tüntetések. A belügyminisztérium adatai szerint országszerte 600–900 ezer ember vonult utcára, a rend fenntartására 80 ezer rendőrt vezényeltek ki.

Párizsban a tömegközlekedés leállt, több metróvonalat és főbb útvonalat lezártak, vidéken is utak százait torlaszolták el. A tiltakozásokhoz diákok és tanárok is csatlakoztak: a pedagógusok harmada nem vette fel a munkát, a gyógyszerészek szinte teljes egészében sztrájkolnak, a patikák 98 százaléka zárva maradt.

A szakszervezetek nagyobb közkiadásokat és a gazdagokra kivetett magasabb adókat követelnek, valamint a Bayrou-kormány megszorításainak visszavonását. Az új kormányfő, Sébastien Lecornu rendkívül nehéz helyzetben van, mivel elődeihez hasonlóan ő is megosztott parlamenttel és az egekbe szökő államadóssággal küzd.