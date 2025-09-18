Utcai harcba torkollott a sztrájk Franciaországban – brutális felvételek

Franciaországban a tiltakozások alig egy héttel azután zajlanak, hogy Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron elnök közeli szövetségese került miniszterelnöki székbe, miután François Bayrou kormánya megbukott.

A tüntetők jelzőrakétákkal vonulnak Franciaországban

Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Sztrájk Franciaországban

A BBC jelentése szerint csütörtök reggel országosan megbénult a tömegközlekedés: Párizsban a tüntetők számos metróvonalat lezártak, másutt pedig utakat és utcákat torlaszoltak el.

Iskolák is csatlakoztak a kezdeményezéshez

A fiatalok az iskolák és az egyetemek előtt gyűltek össze, bejáratokat zártak le, szlogeneket skandáltak. A tanárok harmada nem vette fel a munkát.

🔴 RENNES I La police revient à la charge devant le lycée Jean Macé pour réprimer les lycéens qui ont repris le blocage. Des lycéens ont été violemment jetés à terre, une répression scandaleuse ! pic.twitter.com/73bmhToLHF — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 18, 2025

Blokád alá került a marseille-i Eurolinks gyár is

Ce matin 18/09, l'usine Eurolinks est à nouveau bloquée à Marseille@Disclose_ngo a révélé qu'en 2025, elle a envoyé 3 cargaisons de plusieurs tonnes de maillons pour munitions de mitrailleuses en Israëlhttps://t.co/nY9HcNeEkB pic.twitter.com/Hlc2zISsoA — Ariane Lavrilleux (@AriaLavrilleux) September 18, 2025

Könnygáz is előkerült

Helyi sajtóbeszámolók és a közösségi médiában megosztott képek szerint a rennes-i (Ille-et-Vilaine) tüntetés során fokozódnak a feszültségek a rendőrség és a tüntetők között.

Reklámtáblákat törtek össze a Place de Bretagne-on, ahol a rendőrség könnygázt vetett be. A menet élén álló tüntetők lövedékeket is lőttek a rendőrökre.

Egy rendőrségi forrás szerint egy ingatlanügynökséget is célba vettek a Place de Bretagne-on. Ezenkívül aknavetőtűzről is érkeztek jelentések, amelyek rendőröket céloztak meg.