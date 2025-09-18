Utcai harcba torkollott a sztrájk Franciaországban – brutális felvételek

Franciaországban a tiltakozások alig egy héttel azután zajlanak, hogy Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron elnök közeli szövetségese került miniszterelnöki székbe, miután François Bayrou kormánya megbukott.
A BBC jelentése szerint csütörtök reggel országosan megbénult a tömegközlekedés: Párizsban a tüntetők számos metróvonalat lezártak, másutt pedig utakat és utcákat torlaszoltak el.
A fiatalok az iskolák és az egyetemek előtt gyűltek össze, bejáratokat zártak le, szlogeneket skandáltak. A tanárok harmada nem vette fel a munkát.
Helyi sajtóbeszámolók és a közösségi médiában megosztott képek szerint a rennes-i (Ille-et-Vilaine) tüntetés során fokozódnak a feszültségek a rendőrség és a tüntetők között.
Reklámtáblákat törtek össze a Place de Bretagne-on, ahol a rendőrség könnygázt vetett be. A menet élén álló tüntetők lövedékeket is lőttek a rendőrökre.
Egy rendőrségi forrás szerint egy ingatlanügynökséget is célba vettek a Place de Bretagne-on. Ezenkívül aknavetőtűzről is érkeztek jelentések, amelyek rendőröket céloztak meg.