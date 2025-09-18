Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő helyre utazott Zelenszkij, bármi megtörténhet

Sébastien Lecornu

Utcai harcba torkollott a sztrájk Franciaországban – brutális felvételek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sztrájkot hirdettek Franciaországban. A BBC információi alapján várhatóan több százezer munkavállaló jelenik majd meg a szakszervezetek által meghirdetett sztrájknapon, amelyet a megszorítások ellen szerveztek. Az X-re feltöltött videók tanúsága szerint Franciaországban elszabadult a pokol.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sébastien LecornuAFPFranciaországsztrájk

Franciaországban a tiltakozások alig egy héttel azután zajlanak, hogy Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron elnök közeli szövetségese került miniszterelnöki székbe, miután François Bayrou kormánya megbukott.

franciaországban
A tüntetők jelzőrakétákkal vonulnak Franciaországban
Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Sztrájk Franciaországban

A BBC jelentése szerint csütörtök reggel országosan megbénult a tömegközlekedés: Párizsban a tüntetők számos metróvonalat lezártak, másutt pedig utakat és utcákat torlaszoltak el.

Iskolák is csatlakoztak a kezdeményezéshez

A fiatalok az iskolák és az egyetemek előtt gyűltek össze, bejáratokat zártak le, szlogeneket skandáltak. A tanárok harmada nem vette fel a munkát.

Blokád alá került a marseille-i Eurolinks gyár is

Könnygáz is előkerült

Helyi sajtóbeszámolók és a közösségi médiában megosztott képek szerint a  rennes-i  (Ille-et-Vilaine) tüntetés során fokozódnak a feszültségek a rendőrség és a tüntetők között.

Reklámtáblákat törtek össze a Place de Bretagne-on, ahol a rendőrség könnygázt vetett be. A menet élén álló tüntetők lövedékeket is lőttek a rendőrökre.

Egy rendőrségi forrás szerint egy ingatlanügynökséget is célba vettek a Place de Bretagne-on. Ezenkívül aknavetőtűzről is érkeztek jelentések, amelyek rendőröket céloztak meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!