A furcsa esküvők sora egyre hosszabb: valaki önmagát vette feleségül, más a régi autóját csókolta meg a szertartáson, és volt, aki hozzáment a berlini falhoz. Ezek a bizarr házasságok egyszerre döbbentik meg és szórakoztatják a világot.

Furcsa esküvők világszerte (illusztráció)

Fotó: Terje Sollie/pexels

Furcsa esküvők: amikor a házasság már nem ember és ember között köttetik

A világ tele van olyan történetekkel, amelyek első hallásra hihetetlennek tűnnek: az úgynevezett furcsa esküvők egyre nagyobb figyelmet kapnak. Volt, aki önmagát vette feleségül, így szó szerint a legbiztosabb kapcsolatra mondta ki az igent.

Egy nő, Amanda Teague hozzáment a nem létezett kalóz, Jack Sparrow 300 éves szelleméhez.

Elvette az autóját és fátylat terített rá

Egy ausztrál férfi, Giz Vojic odáig ment, hogy Valentin-napon házasságot kötött régi Ford Falcon autójával: fátylat terített rá, papot hívott, majd a motorháztetőt megcsókolva fogadott örök hűséget. A ceremónián közel két tucat vendég vett részt, és a férfi kijelentette:

Megtartom a szikrát köztünk, bármennyiszer is kell felhúznom téged.

Hozzáment a berlini falhoz

Nem kevésbé bizarr, amikor valaki hozzáment a Berlini falhoz. A svéd Eija-Riitta Eklöf 1979-ben kötötte meg ezt a különleges házasságot, és még a nevét is megváltoztatta Berliner Mauerre. A művész világban is találunk példát:

Tracey Emin Dél-Franciaországban egy kőhöz ment feleségül, mert úgy vélte, az örökké várni fog rá egy tengerparti dombon.

Hasonlóan meglepő volt, amikor Richard Torres perui színész egy fával házasodott össze, gyűrűt húzva egy ágra és csokrot adva át a „menyasszonynak”.

Mi áll a furcsa esküvők hátterében?

Ezek a házasságok elsőre sokkolónak tűnhetnek, de valójában a jelenség mögött komoly társadalmi problémák állhatnak.

A pszichológusok szerint a magány, a csalódások és a társadalmi elszigeteltség gyakran vezetnek oda, hogy valaki egy tárgyban vagy virtuális lényben keresi a társaságot.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a magányhoz köthető stressz óránként száz ember halálát okozza világszerte – a furcsa esküvők tehát nem csupán bizarr szórakoztató hírek, hanem figyelmeztető jelek is – írja a People magazin cikke alapján a Komsomolskaya Pravda.