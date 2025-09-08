Hírlevél

Anglia

Iskolás lánynak öltöző aberrált férfi miatt rettegnek a szülők – fotó

Egy aberrált férfi iskoláslányoknak való egyenruhában és rózsaszín hátizsákkal járkál Birmingham több iskolája körül. A szülők szerint a gyerekek biztonsága nincs garantálva, ezért a hatóságokhoz is fordultak. Bár a furcsa férfi törvénysértést nem követett el, jelenléte komoly aggodalmat keltett.
Angliaiskolafurcsa jelenség

Egy furcsa férfi miatt aggódnak Birmingham lakói, aki rendszeresen iskoláslányoknak való egyenruhában és rózsaszín hátizsákkal tűnik fel iskolák közelében. A férfit többen is látták cigarettázni buszmegállókban és várakozni az intézményeknél, különösen délután, amikor a diákok hazafelé tartanak - írja a Daily Star.

furcsa férfi
A rendőrség is vizsgálja a furcsa férfi körüli esetet
Fotó: x/Daily Express

Furcsa férfi az iskolák közelében 

A közösségi médiában megosztott felvételek gyorsan elterjedtek, és több ezer embert döbbentettek meg. Szülők szerint a férfi viselkedése nyugtalanító, egyesek már az iskolákat is értesítették, mások a rendőrség közbelépését sürgetik.

 

