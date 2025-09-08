Iskolás lánynak öltöző aberrált férfi miatt rettegnek a szülők – fotó

Egy furcsa férfi miatt aggódnak Birmingham lakói, aki rendszeresen iskoláslányoknak való egyenruhában és rózsaszín hátizsákkal tűnik fel iskolák közelében. A férfit többen is látták cigarettázni buszmegállókban és várakozni az intézményeknél, különösen délután, amikor a diákok hazafelé tartanak - írja a Daily Star.

A rendőrség is vizsgálja a furcsa férfi körüli esetet

Fotó: x/Daily Express

Furcsa férfi az iskolák közelében

A közösségi médiában megosztott felvételek gyorsan elterjedtek, és több ezer embert döbbentettek meg. Szülők szerint a férfi viselkedése nyugtalanító, egyesek már az iskolákat is értesítették, mások a rendőrség közbelépését sürgetik.