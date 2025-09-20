Őrültségnek tűnhet, de ezek a furcsa sportok tényleg léteznek

Sakk vagy boksz? Netán a kettő együtt? A sport világa tele van meglepetésekkel. A furcsa sportok nemcsak valóságosak, de néhányukból már világbajnokságot is rendeznek.

A sakkboksz csak egyike az extrémebbnél őrültebb furcsa sportoknak Forrás: képkivágás YouTube/USA TODAY Sports

Furcsa sportok világszerte

A világ tele van olyan sportágakkal, amelyek elsőre tréfának tűnnek – aztán kiderül, hogy világbajnokságokat rendeznek belőlük. A foci és kézilabda mellett léteznek egészen őrült, mégis komolyan űzött versenyek: sajtgurítás, mocsárúszás, asszonycipelés – és ez még csak a kezdet. Ezek a furcsa sportok nemcsak léteznek, hanem saját szabályrendszerrel, hagyományokkal és elkötelezett közösségekkel is bírnak.

Extrém vasalás – ruhasimi adrenalinfröccsel

Képzelj el egy inget, amit egy sziklafalon, szörfdeszkán vagy víz alatt vasalsz ki. Ez az extrém sport nem vicc: az extrém vasalás 1997-ben indult Nagy-Britanniában, és azóta világbajnokságokat is tartottak belőle. A pontozás a helyszín kreativitása és a kivitelezés alapján történik.

Sajtgurítás – a leghíresebb fura sport

Ez a sport annyira abszurd, hogy már szinte legendás. Egy 3-4 kilós Double Gloucester sajtot gurítanak le egy meredek domboldalon, a versenyzők pedig utána vetik magukat. Bukfencezve, gurulva, olykor sérüléseket szerezve próbálnak elsőként leérni. A versenyt évente rendezik meg – több száz néző és tucatnyi vakmerő résztvevő előtt.

Olajbirkózás – amikor minden csúszik

Ez a furcsa sport évszázados hagyományra épül. A versenyzők bőrnadrágot viselnek, testüket pedig olívaolajjal kenik be – így próbálják földre vinni egymást. A legismertebb esemény a Kırkpınar fesztivál, amelyet 1362 óta minden évben megrendeznek. Ez a világ egyik legrégebbi sporteseménye.

Mocsárúszás – a természet legsárosabb arcán

A szabály egyszerű: ússz végig durván 110 métert egy mocsaras árokban. Békatalp és légzőcső segít, de úszómozdulatot használni tilos! A sport 1976 óta létezik, és mára nemzetközi résztvevőket is vonz. A rekordidők másfél perc alatt teljesítik a távot – a mocsárban ez elképesztő teljesítmény. További információkat talál a BBC cikkében.