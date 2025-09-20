Őrültségnek tűnhet, de ezek a furcsa sportok tényleg léteznek

Sakk vagy boksz? Netán a kettő együtt? A sport világa tele van meglepetésekkel. A furcsa sportok nemcsak valóságosak, de néhányukból már világbajnokságot is rendeznek.
A világ tele van olyan sportágakkal, amelyek elsőre tréfának tűnnek – aztán kiderül, hogy világbajnokságokat rendeznek belőlük. A foci és kézilabda mellett léteznek egészen őrült, mégis komolyan űzött versenyek: sajtgurítás, mocsárúszás, asszonycipelés – és ez még csak a kezdet. Ezek a furcsa sportok nemcsak léteznek, hanem saját szabályrendszerrel, hagyományokkal és elkötelezett közösségekkel is bírnak.
Képzelj el egy inget, amit egy sziklafalon, szörfdeszkán vagy víz alatt vasalsz ki. Ez az extrém sport nem vicc: az extrém vasalás 1997-ben indult Nagy-Britanniában, és azóta világbajnokságokat is tartottak belőle. A pontozás a helyszín kreativitása és a kivitelezés alapján történik.
Ez a sport annyira abszurd, hogy már szinte legendás. Egy 3-4 kilós Double Gloucester sajtot gurítanak le egy meredek domboldalon, a versenyzők pedig utána vetik magukat. Bukfencezve, gurulva, olykor sérüléseket szerezve próbálnak elsőként leérni. A versenyt évente rendezik meg – több száz néző és tucatnyi vakmerő résztvevő előtt.
Ez a furcsa sport évszázados hagyományra épül. A versenyzők bőrnadrágot viselnek, testüket pedig olívaolajjal kenik be – így próbálják földre vinni egymást. A legismertebb esemény a Kırkpınar fesztivál, amelyet 1362 óta minden évben megrendeznek. Ez a világ egyik legrégebbi sporteseménye.
A szabály egyszerű: ússz végig durván 110 métert egy mocsaras árokban. Békatalp és légzőcső segít, de úszómozdulatot használni tilos! A sport 1976 óta létezik, és mára nemzetközi résztvevőket is vonz. A rekordidők másfél perc alatt teljesítik a távot – a mocsárban ez elképesztő teljesítmény. További információkat talál a BBC cikkében.
Ha választanod kellene, inkább gondolkodnál vagy ütnél? A sakkboksz nem enged választást. A meccs 11 menetből áll: váltakozva 6 sakk és 5 boksz körrel. A győzelemhez elég egy sakkmatt vagy egy kiütés. 2003-ban indult Berlinből, és azóta világbajnokságokig jutott.
Ezen őrült finn verseny során a férfiak akadálypályán cipelik párjukat (feleségüket, vagy egy másik nőt). A „hordási technika” lehet klasszikus vagy akár fejjel lefelé. A fődíj: a nő súlyával megegyező mennyiségű sör. Mára világbajnoksággá nőtte ki magát.
A búvár sakkozás a sakk és a búvárkodás különleges keveréke: a játékosok víz alatt, légzésvisszatartással lépnek egy rögzített sakktáblán. Az óra nem áll meg, így a stratégiai gondolkodást a levegőhiány is nyomás alá helyezi.
Elsőre ezek a versenyek nevetségesnek tűnnek. De ha jobban megnézzük, hagyomány, közösség és szenvedély van mögöttük. A furcsa sportok nem fognak bekerülni az olimpiára – de garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak, versenyzőnek és nézőnek egyaránt.