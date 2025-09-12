Hírlevél

Rendkívüli

Megnevezték Charlie Kirk gyilkosát

galamb

Gyomorforgató az élet a társasházban, kiakadtak a „Galambhölgy” miatt

Élhetetlen a helyzet Rómában a madárürülék miatt. Az egyik társasház lakója rendszeresen eteti a galambokat, amik annyira odaszoktak, hogy a lakók az erkélyre sem tudnak kimenni, és az egész épületet beborítja az ürülék.
galambproblémaürülékRóma

Róma egyik társasházában igazi rémálommá vált az élet a galambok miatt. A túlszaporodott galambok és az ürülékük teljesen ellepte az épületet és annak környékét, ezért a polgármester kénytelen volt lépni – írja a Guardian.

Gyomorforgató az élet a társasházban a „Galambhölgy” miatt
Fotó: Unsplash

Róma polgármestere megtiltotta a galambok etetését – noha Rómában már eddig is törvény tiltotta –, miután azok teljesen ellepték a társasházat. Az intézkedésre több lakó panasza után került sor. 

A sajtó által „Galambhölgynek” nevezett lakó rendszeresen etette a madarakat, olyannyira, hogy azok a lakóházat és környékét szinte teljesen beborították, az ürülékről nem is beszélve. 

A helyi hatóságok emiatt adtak ki tilalmi rendeletet, amely megtiltja a nő számára a galambok etetését. 

A nő azt mondta, hogy egy madárvédő egyesület tagja, és a megmentésük érdekében tesz ki nekik rendszeresen ételt. 

 

