Gyomorforgató az élet a társasházban, kiakadtak a „Galambhölgy” miatt

Róma egyik társasházában igazi rémálommá vált az élet a galambok miatt. A túlszaporodott galambok és az ürülékük teljesen ellepte az épületet és annak környékét, ezért a polgármester kénytelen volt lépni – írja a Guardian.

Gyomorforgató az élet a társasházban a „Galambhölgy” miatt

Fotó: Unsplash

Róma polgármestere megtiltotta a galambok etetését – noha Rómában már eddig is törvény tiltotta –, miután azok teljesen ellepték a társasházat. Az intézkedésre több lakó panasza után került sor.

A sajtó által „Galambhölgynek” nevezett lakó rendszeresen etette a madarakat, olyannyira, hogy azok a lakóházat és környékét szinte teljesen beborították, az ürülékről nem is beszélve.

A helyi hatóságok emiatt adtak ki tilalmi rendeletet, amely megtiltja a nő számára a galambok etetését.

A nő azt mondta, hogy egy madárvédő egyesület tagja, és a megmentésük érdekében tesz ki nekik rendszeresen ételt.