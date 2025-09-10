Halál és reménytelenség: tízezrek tűnhettek el a romok alatt a gázai invázióban

Legalább tízezer halott lehet a romok alatt

Sok palesztin ezért inkább úgy döntött, hogy nem hagyja el lakóhelyét és valahogy megpróbálják túlélni az inváziót. Eddig 65.000 halálesetet regisztráltak a mentősök és az orvosok, de feltételezik, hogy több, mint tízezer ember lehet a romok alatt, mivel őket eltűntként tartják számon. Soha nem látott méretű volt a szombati tüntetés Jeruzsálemben, a túszok kicserélésénének követelése miatt. A Hamasz hajlandó lenne egy fogolycserére, ez a múltban már többször működött, most viszont Netanjahu ebbe csak akkor egyezik bele, ha a Hamasz bejelenti a kapitulációt és megadja magát. Az iszlamista szervezet ezt viszont elutasítja.

Gáza

Fotó: AFP/ANADOLU/MAHMOUD ABU HAMDA

702 napja a Hamasz fogságában

Az elhurcolt túszok már 702 napja vannak a Hamasz fogságába, feltehetően 20 személy van még életben, ezt állítja az izraeli titkosszolgálat. Egy túsz ismét megszólalt egy videóüzenetben, miközben egy autóban ül Gáza városban. Feltételezhetően ez egy figyelmeztetés is az izraeli kormánynak, ha megtámadják a várost akkor azzal árthatnak a túszoknak is. Több elhurcolt személy esett áldozatul az izraeli légicsapásoknak. Három túsznak sikerült megszökniük, de amikor közeledtek egy izraeli álláshoz a katonák terroristának hitték őket és tüzet nyitottak rájuk. Mindhárman életüket vesztették.

Az USA, Egyiptom és Katar továbbra is igyekszik közvetíteni Izrael és Hamasz közt, hogy elérjenek egy humanitárius tűzszünetet. Az izraeli hadsereg jelenleg a Gázai-övezet 75 százalékát ellenőrzi és most a Hamasz, valamint az Iszlám Dzsihád állásait, fegyver és lőszerraktárait igyekszik felkutatni. A módszer az, ahol a katonák gyanús mozgást észlelnek azt a területet komoly tűz alá veszik majd átkutatják rejtett alagútrendszerek és földalatti raktárak után. Minden épületet felrobbantanak, amelyik stratégiai előnyt jelent a Hamasznak, például magassága miatt mesterlövészeket telepíthet oda. A palesztin ellenállás láthatóan óriási fegyver és lőszerkészleteket halmozott fel és folyamatosan toboroz új harcosokat is.