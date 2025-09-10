Hírlevél

Rendkívüli

Gázai-övezet

Halál és reménytelenség: tízezrek tűnhettek el a romok alatt a gázai invázióban

Gázában dolgozó újságírók felvételei szerint az izraeliek megkezdték a Gáza város elleni offenzíva előkészítését. A hadsereg specialistái több toronyházat felrobbantottak és számos páncélozott jármű jelent meg a város határában. Az izraeli kormány felszólította a gázai lakosokat, hogy azonnal evakuáljanak és menjenek el a humanitárius zónaként kijelölt al-Mawasi menekülttáborba. A hevenyészett sátrakból álló hely, viszont már nem tud több embert befogadni, nincs sem elég, hely, sem ivóvíz, sem élelmiszer további menekülteknek. Az ENSZ szerint ott 425.000 menekült él ott borzalmas körülmények között.
Gázai-övezet

Legalább tízezer halott lehet a romok alatt

Sok palesztin ezért inkább úgy döntött, hogy nem hagyja el lakóhelyét és valahogy megpróbálják túlélni az inváziót. Eddig 65.000 halálesetet regisztráltak a mentősök és az orvosok, de feltételezik, hogy több, mint tízezer ember lehet a romok alatt, mivel őket eltűntként tartják számon. Soha nem látott méretű volt a szombati tüntetés Jeruzsálemben, a túszok kicserélésénének követelése miatt. A Hamasz hajlandó lenne egy fogolycserére, ez a múltban már többször működött, most viszont Netanjahu ebbe csak akkor egyezik bele, ha a Hamasz bejelenti a kapitulációt és megadja magát. Az iszlamista szervezet ezt viszont elutasítja.

gáza
Gáza
Fotó: AFP/ANADOLU/MAHMOUD ABU HAMDA

702 napja a Hamasz fogságában

Az elhurcolt túszok már 702 napja vannak a Hamasz fogságába, feltehetően 20 személy van még életben, ezt állítja az izraeli titkosszolgálat. Egy túsz ismét megszólalt egy videóüzenetben, miközben egy autóban ül Gáza városban. Feltételezhetően ez egy figyelmeztetés is az izraeli kormánynak, ha megtámadják a várost akkor azzal árthatnak a túszoknak is. Több elhurcolt személy esett áldozatul az izraeli légicsapásoknak. Három túsznak sikerült megszökniük, de amikor közeledtek egy izraeli álláshoz a katonák terroristának hitték őket és tüzet nyitottak rájuk. Mindhárman életüket vesztették.

Az USA, Egyiptom és Katar továbbra is igyekszik közvetíteni Izrael és Hamasz közt, hogy elérjenek egy humanitárius tűzszünetet. Az izraeli hadsereg jelenleg a Gázai-övezet 75 százalékát ellenőrzi és most a Hamasz, valamint az Iszlám Dzsihád állásait, fegyver és lőszerraktárait igyekszik felkutatni. A módszer az, ahol a katonák gyanús mozgást észlelnek azt a területet komoly tűz alá veszik majd átkutatják rejtett alagútrendszerek és földalatti raktárak után. Minden épületet felrobbantanak, amelyik stratégiai előnyt jelent a Hamasznak, például magassága miatt mesterlövészeket telepíthet oda. A palesztin ellenállás láthatóan óriási fegyver és lőszerkészleteket halmozott fel és folyamatosan toboroz új harcosokat is.

 

