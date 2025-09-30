Szomorú bejelentést tett George Clooney – ezzel senki nem számolt

George Clooney a New York-i Filmfesztiválon beszélt arról, hogy bár imádja a filmkészítést, eljött az idő, amikor a család elsőbbséget élvez. Amal Clooneyval, a világhírű jogásszal közös gyermekeik miatt döntött úgy, hogy leépíti a munkatempót – írja a Daily Star.

George Clooney könnyek között vallotta be: a gyerekei fontosabbak számára, mint Hollywood csillogása.

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Sokszor előfordult, hogy lemaradtam a gyerekeim fontos pillanatairól, mert a kamerák előtt kellett lennem. Ezt többé nem akarom

– vallotta be a sztár.

George Clooney hozzátette: már nem hajtja a karrierépítés kényszere, hiszen „megvolt minden, amit a szakmában el lehet érni”.

Most inkább otthon szeretne maradni, és pótolni azokat az éveket, amelyeket eddig a reflektorfény elrabolt tőle.

A hír villámcsapásként érte a rajongókat, hiszen Clooney neve évtizedeken át egyet jelentett a mozi fénykorával – a Vészhelyzettől kezdve az Ocean’s-trilógián át egészen a legújabb drámákig. Most azonban bevallotta: a „csillogás” már nem ér annyit, mint a családi reggelik és a közös játék az ikrekkel.