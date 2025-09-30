Szomorú bejelentést tett George Clooney – ezzel senki nem számolt

Hírlevél

A világ egyik legismertebb filmsztárja bejelentette: fokozatosan hátat fordít a hollywoodi karriernek, mert rájött, hogy túl sok időt áldozott a családja helyett a filmekre. A 64 éves George Clooney drámai vallomása lesújtotta rajongóit – úgy érzi, most már nem a vörös szőnyeg, hanem az ikrei mosolya a legfontosabb az életében.
George Clooney a New York-i Filmfesztiválon beszélt arról, hogy bár imádja a filmkészítést, eljött az idő, amikor a család elsőbbséget élvez. Amal Clooneyval, a világhírű jogásszal közös gyermekeik miatt döntött úgy, hogy leépíti a munkatempót – írja a Daily Star.

George Clooney is seen on the red carpet for the premiere of Jay Kelly during the 82nd Venice International Film Festival at Palazzo del Cinema in Venice, Italy, on August 28, 2025. (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto) (Photo by Alessandro Bremec / NurPhoto via AFP)
George Clooney könnyek között vallotta be: a gyerekei fontosabbak számára, mint Hollywood csillogása.
Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Sokszor előfordult, hogy lemaradtam a gyerekeim fontos pillanatairól, mert a kamerák előtt kellett lennem. Ezt többé nem akarom

 – vallotta be a sztár.

George Clooney hozzátette: már nem hajtja a karrierépítés kényszere, hiszen „megvolt minden, amit a szakmában el lehet érni”. 

Most inkább otthon szeretne maradni, és pótolni azokat az éveket, amelyeket eddig a reflektorfény elrabolt tőle.

A hír villámcsapásként érte a rajongókat, hiszen Clooney neve évtizedeken át egyet jelentett a mozi fénykorával – a Vészhelyzettől kezdve az Ocean’s-trilógián át egészen a legújabb drámákig. Most azonban bevallotta: a „csillogás” már nem ér annyit, mint a családi reggelik és a közös játék az ikrekkel.

 

