Szörnyű dolgok derültek ki a francia sztárszínészről

Sokkoló bejelentés rázta meg a filmes világot és az egyetemes kultúrát! Vádat emeltek a világhírű francia művész, Gérard Depardieu nemi erőszak miatt. A színész most a bíróság előtt találhatja magát.
Charlotte Arnould színésznő ellen elkövetett nemi erőszak vádjával vádat emeltek Gérard Depardieu francia színész ellen – jelentette be kedden a párizsi ügyészség.

gérard depardieu, (FILES) French actor Gerard Depardieu arrives for his trial in which he is charged with sexually assaulting two women during a film shoot in 2021, at the Paris criminal court in the Tribunal de Paris courthouse, on March 26, 2025. An investigating judge has ordered the trial of 76-year-old French actor Gerard Depardieu in front of the Paris Criminal Court on charges of rape and sexual assault of actress Charlotte Arnould, AFP learned on September 2, 2025, from sources close to the case. Depardieu, who has acted in more than 200 films and television series, is the highest-profile figure caught up in France's response to the #MeToo movement. More than a dozen women have accused him of abuse. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Gérard Depardieu
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Gérard Depardieu ismét nemi erőszak vádjával néz szembe

Arnould – aki 2018-ban emelt panaszt Depardieu ellen – az Instagramon közzétett üzenetében megkönnyebbülésének adott hangot.

A bejelentésre egyelőre sem Depardieu, sem jogi képviselője nem reagált. A színész 2023-ban, a Le Figaro című francia lapban közzétett levelében azt írta, soha nem bántalmazott egyetlen nőt sem, hozzátéve, hogy egy alkalommal egy nő önként látogatta meg, és ment a szobájába. 

Saját, szabad akaratából. Most meg azt mondja, megerőszakoltam ott; pedig sosem volt köztünk kényszerítés, erőszak vagy tiltakozás

– szögezte le.

(FILES) French actor Gerard Depardieu leaves during his trial in which he is accused of sexually abusing two women during a film shoot in 2021, at the Paris criminal court in the Tribunal de Paris courthouse, on March 24, 2025. French screen star Depardieu was convicted of sexual assault by a Paris court on May 13, 2025 in a case that has further tarnished the reputation of one of France's greatest stars. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Depardieu-t május közepén már 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, amiért egy 2021-es forgatáson két nőt szexuálisan zaklatott. 

Az ítélet ellen a színész fellebbezett.

Az elmúlt hat évben folyamatosan érkeztek a feljelentések és vádak az egyik legjelentősebb francia filmszínész ellen, aki hazájában hangos temperamentumáról, szexista és a nőkkel szembeni lekezelő megjegyzéseiről is ismert, de a megindított húsz eljárás többségét vádemelés nélkül lezárták, mert elévültek.

 

