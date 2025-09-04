Képeken Giorgio Armani legendás élete

Il Signor Armani, ahogyan mindig tisztelettel és csodálattal nevezték munkatársai és kollégái, békésen távozott. A világhírű olasz divattervező, Giorgio Armani szerettei körében hunyt el. De kis is volt valójában a divatdiktátor és honnan indult?

Giorgio Armani 2023-ban Velencében tartotta utolsó nagy divatbemutatóját, ami vastapssal ért véget

Fotó: Northfoto

Giorgio Armani élete és birodalma

Giorgio Armani 1934-ben született az észak-olaszországi Piacenzában. Orvosnak készült, de hamar rájött, hogy a gyógyítás helyett a szépség és az esztétika világa vonzza. Pályafutását kirakatrendezőként kezdte a milánói La Rinascente áruházban, majd a hatvanas években a Nino Cerruti divatháznál dolgozott.

2023-ban cége 2,65 milliárd dollár bevételt ért el, több ezer üzlettel és szépségmárkával világszerte.

Élete végéig egyedüli tulajdonosa maradt cégének – írja a Buisness Standard.

Stílus és inspiráció

Armani a lágyabb szabást, természetes vállakat és visszafogott színeket hozta divatba. Gyakran merített ihletet Ázsiából, például Kurosawa Kagemusha filmjéből. Ruhái egyszerre voltak elegánsak és kényelmesek, új utat mutatva férfiaknak és nőknek egyaránt. Ez a stílus tette világszerte ismertté.

Hollywoodtól a power suitokig

1980-ban Richard Gere öltözékével az American Gigolo-ban robbant be a köztudatba. Az 1980-as években „power suitjai” a magabiztosság és siker szimbólumai lettek. Armani Hollywoodban is erősítette jelenlétét, és hírességeket öltöztetett.

Olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Cate Blanchett, Jodie Foster, Leonardo DiCaprio vagy George Clooney.

Márkája később éttermekkel, hotelekkel és almárkákkal bővült.

Elismerések

1979-ben megkapta a Neiman Marcus Díjat, majd a CFDA életműdíjait is. Később elnyerte a Compasso d’Oro Karrierdíjat és Olaszország Érdemrendjének Nagykeresztjét. Elismerései pályája minden szakaszát kísérték. Nevét világszerte tisztelték.