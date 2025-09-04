Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Giorgio Armani

Armani

Meghalt Giorgio Armani

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Végtelen szomorúsággal jelentette be az Armani-csoport alapítójának, alkotójának és fáradhatatlan motorjának, Giorgio Armaninak a halálát. A világhírű olasz divattervező, Giorgio Armani békésen hunyt el, szerettei körében, 91 éves korában.
Armanigiorgio armanihalálhírgyász

Elhunyt Giorgio Armani legendás divattervező – írja a Sky News. A közlemény így fogalmaz:

(FILES) Italian designer Giorgio Armani acknowledges the applause at the end of his presentation for Armani Prive during the Women's Haute-Couture Spring/Summer 2025 Fashion Week to mark its 20th anniversary, in Paris on January 28, 2025. Italian fashion great Giorgio Armani has died at the age of 91 "surrounded by his loved ones", his company said on September 4, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Giorgio Armani 91 éves korában hunyt el – a divatvilág legendáját egész Milánó és az egész világ gyászolja.
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Il Signor Armani, ahogyan mindig tisztelettel és csodálattal nevezték munkatársai és kollégái, békésen távozott. Megállíthatatlan volt élete végéig, teljes szívével a vállalatnak, a kollekcióknak és a jövőbeli projekteknek szentelve magát.

Az elmúlt évtizedekben Armani olyan víziót teremtett, amely a divat világából kiterjedt az élet szinte minden területére. Páratlan tisztánlátással és pragmatizmussal előzte meg a kor szellemét, miközben megőrizte kíváncsiságát és az emberek iránti figyelmét. Mindig nyitott párbeszédet folytatott a nyilvánossággal, és ikonikus alak lett, akit nemcsak kollekciói, hanem embersége is felejthetetlenné tett.

Különösen fontos szerepet játszott szeretett Milánója támogatásában. Az Armani-csoport ötven év alatt a függetlenség, a türelem és az érzelmek vállalata lett, amely tökéletesen tükrözi alapítója szellemét.

A család és a munkatársak közös üzenetükben így fogalmaztak: „Ebben a vállalatban mindig családnak éreztük magunkat. Ma, mély érzelemmel, érezzük az űrt, amelyet az hagyott maga után, aki ezt a családot megálmodta és felépítette. De éppen az ő szellemisége az, amely továbbvisz bennünket: kötelességünk megóvni, amit létrehozott, és továbbvinni a cégét szeretettel, tisztelettel és felelősséggel.”

A közleményből kiderült: szeptember 6–7. között Milánóban, az Armani/Teatro épületében lehet majd leróni a tiszteletet, de Giorgio Armani kívánságára a temetés szűk körben, családi keretek között zajlik.

Giorgio Armani élete és öröksége

Giorgio Armani 1934-ben született az észak-olaszországi Piacenzában. Orvosnak készült, de hamar rájött, hogy a gyógyítás helyett a szépség és az esztétika világa vonzza. Pályafutását kirakatrendezőként kezdte a milánói La Rinascente áruházban, majd a hatvanas években a Nino Cerruti divatháznál dolgozott.

1975-ben alapította meg saját márkáját, a Giorgio Armani S.p.A.-t, amely néhány év alatt világsiker lett. Ő hozta divatba a „power suit”-ot, a vállpárnával hangsúlyos női kosztümöt, amely a nyolcvanas évek karrieristáinak jelképe lett. Ruháit a kifinomult minimalizmus, letisztultság és elegancia jellemezte.

Armani Hollywoodot is meghódította: Richard Gere az ő öltönyeiben jelent meg az Amerikai dzsigoló című filmben, de számos Oscar-gálán és vörös szőnyeges eseményen az ő kreációit viselték a sztárok. Olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Cate Blanchett, Jodie Foster, Leonardo DiCaprio vagy George Clooney.

Nem csupán divattervező, hanem üzletember is volt: érdekeltségei közé tartoznak hotelek, éttermek és lakberendezési vonalak is. Vagyona a Forbes szerint meghaladta a 6 milliárd dollárt, ezzel a világ leggazdagabb divattervezői közé tartozott.

Armani egész életében távol tartotta magát a botrányoktól. Sosem nősült meg, de mindig hangsúlyozta: a szabadság és a függetlenség a legnagyobb érték. Élete végéig dolgozott, kollekciói minden szezonban a kifutók legjobban várt eseményei közé tartoztak.

 

