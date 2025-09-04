Meghalt Giorgio Armani

Elhunyt Giorgio Armani legendás divattervező – írja a Sky News. A közlemény így fogalmaz:

Giorgio Armani 91 éves korában hunyt el – a divatvilág legendáját egész Milánó és az egész világ gyászolja.

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Il Signor Armani, ahogyan mindig tisztelettel és csodálattal nevezték munkatársai és kollégái, békésen távozott. Megállíthatatlan volt élete végéig, teljes szívével a vállalatnak, a kollekcióknak és a jövőbeli projekteknek szentelve magát.

Az elmúlt évtizedekben Armani olyan víziót teremtett, amely a divat világából kiterjedt az élet szinte minden területére. Páratlan tisztánlátással és pragmatizmussal előzte meg a kor szellemét, miközben megőrizte kíváncsiságát és az emberek iránti figyelmét. Mindig nyitott párbeszédet folytatott a nyilvánossággal, és ikonikus alak lett, akit nemcsak kollekciói, hanem embersége is felejthetetlenné tett.

Különösen fontos szerepet játszott szeretett Milánója támogatásában. Az Armani-csoport ötven év alatt a függetlenség, a türelem és az érzelmek vállalata lett, amely tökéletesen tükrözi alapítója szellemét.

A család és a munkatársak közös üzenetükben így fogalmaztak: „Ebben a vállalatban mindig családnak éreztük magunkat. Ma, mély érzelemmel, érezzük az űrt, amelyet az hagyott maga után, aki ezt a családot megálmodta és felépítette. De éppen az ő szellemisége az, amely továbbvisz bennünket: kötelességünk megóvni, amit létrehozott, és továbbvinni a cégét szeretettel, tisztelettel és felelősséggel.”

A közleményből kiderült: szeptember 6–7. között Milánóban, az Armani/Teatro épületében lehet majd leróni a tiszteletet, de Giorgio Armani kívánságára a temetés szűk körben, családi keretek között zajlik.

Giorgio Armani élete és öröksége

Giorgio Armani 1934-ben született az észak-olaszországi Piacenzában. Orvosnak készült, de hamar rájött, hogy a gyógyítás helyett a szépség és az esztétika világa vonzza. Pályafutását kirakatrendezőként kezdte a milánói La Rinascente áruházban, majd a hatvanas években a Nino Cerruti divatháznál dolgozott.

1975-ben alapította meg saját márkáját, a Giorgio Armani S.p.A.-t, amely néhány év alatt világsiker lett. Ő hozta divatba a „power suit”-ot, a vállpárnával hangsúlyos női kosztümöt, amely a nyolcvanas évek karrieristáinak jelképe lett. Ruháit a kifinomult minimalizmus, letisztultság és elegancia jellemezte.