Meghalt Giorgio Armani

Elhunyt Giorgio Armani legendás divattervező – írja a Sky News. A közlemény így fogalmaz:
Il Signor Armani, ahogyan mindig tisztelettel és csodálattal nevezték munkatársai és kollégái, békésen távozott. Megállíthatatlan volt élete végéig, teljes szívével a vállalatnak, a kollekcióknak és a jövőbeli projekteknek szentelve magát.
Az elmúlt évtizedekben Armani olyan víziót teremtett, amely a divat világából kiterjedt az élet szinte minden területére. Páratlan tisztánlátással és pragmatizmussal előzte meg a kor szellemét, miközben megőrizte kíváncsiságát és az emberek iránti figyelmét. Mindig nyitott párbeszédet folytatott a nyilvánossággal, és ikonikus alak lett, akit nemcsak kollekciói, hanem embersége is felejthetetlenné tett.
Különösen fontos szerepet játszott szeretett Milánója támogatásában. Az Armani-csoport ötven év alatt a függetlenség, a türelem és az érzelmek vállalata lett, amely tökéletesen tükrözi alapítója szellemét.
A család és a munkatársak közös üzenetükben így fogalmaztak: „Ebben a vállalatban mindig családnak éreztük magunkat. Ma, mély érzelemmel, érezzük az űrt, amelyet az hagyott maga után, aki ezt a családot megálmodta és felépítette. De éppen az ő szellemisége az, amely továbbvisz bennünket: kötelességünk megóvni, amit létrehozott, és továbbvinni a cégét szeretettel, tisztelettel és felelősséggel.”
A közleményből kiderült: szeptember 6–7. között Milánóban, az Armani/Teatro épületében lehet majd leróni a tiszteletet, de Giorgio Armani kívánságára a temetés szűk körben, családi keretek között zajlik.
Giorgio Armani 1934-ben született az észak-olaszországi Piacenzában. Orvosnak készült, de hamar rájött, hogy a gyógyítás helyett a szépség és az esztétika világa vonzza. Pályafutását kirakatrendezőként kezdte a milánói La Rinascente áruházban, majd a hatvanas években a Nino Cerruti divatháznál dolgozott.
1975-ben alapította meg saját márkáját, a Giorgio Armani S.p.A.-t, amely néhány év alatt világsiker lett. Ő hozta divatba a „power suit”-ot, a vállpárnával hangsúlyos női kosztümöt, amely a nyolcvanas évek karrieristáinak jelképe lett. Ruháit a kifinomult minimalizmus, letisztultság és elegancia jellemezte.
Armani Hollywoodot is meghódította: Richard Gere az ő öltönyeiben jelent meg az Amerikai dzsigoló című filmben, de számos Oscar-gálán és vörös szőnyeges eseményen az ő kreációit viselték a sztárok. Olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Cate Blanchett, Jodie Foster, Leonardo DiCaprio vagy George Clooney.
Nem csupán divattervező, hanem üzletember is volt: érdekeltségei közé tartoznak hotelek, éttermek és lakberendezési vonalak is. Vagyona a Forbes szerint meghaladta a 6 milliárd dollárt, ezzel a világ leggazdagabb divattervezői közé tartozott.
Armani egész életében távol tartotta magát a botrányoktól. Sosem nősült meg, de mindig hangsúlyozta: a szabadság és a függetlenség a legnagyobb érték. Élete végéig dolgozott, kollekciói minden szezonban a kifutók legjobban várt eseményei közé tartoztak.