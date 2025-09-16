Elképesztő dolgok derültek ki a legendás divattervező jachtjáról

A milliárdos divattervező pályafutása a fegyelemre épült, amelyet a hajóin, kollekcióiban és mindennapi életében is következetesen képviselt. A Giorgio Armani tulajdonában lévő „Maìn” luxusjacht a rend és az esztétika megtestesítője marad.

Giorgio Armani sötétzöld luxusjacthja Velencében

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Fegyelem és elegancia a divatban és a „Maìn” luxusjachton by Giorgio Armani

2025. szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani. A divattervező hosszas kórházi kezelés után, otthonában hunyt el. Armani egész életét a fegyelemre és a rendre építette, munkássága során 14 milliárd dolláros divatbirodalmat hozott létre.

Ez a hozzáállás a „Maìn” nevű, 60 millió dolláros luxusjachton is megmutatkozott.

A hajón szigorú szabályok uralkodtak: tilos volt cipőt és gyűrűt viselni, a személyzet ruháját naponta háromszor váltották, és minden mozgás előre meghatározott útvonalak szerint történt.

Armani személyesen felügyelte a Codecasa által végzett építést, és hangsúlyozta, hogy a struktúra számára a produktív munka alapfeltétele.

A „Maìn” külső és belső kialakítása az elegáns minimalizmust képviselte. Sötétzöld külseje harmonizált a tengerrel, a belső terek mozit, spát, fitnesztermet és napozóteraszt foglaltak magukban. Armani privát kabinját japán antik bútorok és márványfürdő díszítette.

A jacht 6000 tengeri mérföldes hatótávval rendelkezett, amely nemcsak luxust, hanem nyugodt visszavonulást is biztosított a milliárdos divattervező számára. A „Maìn” Giorgio Armani személyes menedékhelye volt, ahol távol a nyilvánosságtól a fegyelem és az elegancia elvei továbbra is érvényesültek – írja a Focus.de