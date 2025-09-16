Hírlevél

Rendkívüli

Merénylet volt? Fehéroroszország megszólalt a dróntámadásokról – sokkoló, amit mondtak

Giorgio Armani

Elképesztő dolgok derültek ki a legendás divattervező jachtjáról

Rend, elegancia és fegyelem – ezek jellemzik a legendás divattervező életfilozófiáját. Giorgio Armani 91 éves korában hunyt el, és mind a divatban, mind a „Maìn” nevű luxusjacht fedélzetén következetesen megvalósította ezeket az értékeket.
Giorgio Armanihajóeleganciarend

A milliárdos divattervező pályafutása a fegyelemre épült, amelyet a hajóin, kollekcióiban és mindennapi életében is következetesen képviselt. A Giorgio Armani tulajdonában lévő „Maìn” luxusjacht a rend és az esztétika megtestesítője marad.

Rowers take part in the annual gondolas and boats Historical Regatta (Regata Storica) in Venice as MAIN Yacht owned by Italian designer Giorgio Armani is docked in the background, on September 3, 2023. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
Giorgio Armani sötétzöld luxusjacthja Velencében
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Fegyelem és elegancia a divatban és a „Maìn” luxusjachton by Giorgio Armani

2025. szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani. A divattervező hosszas kórházi kezelés után, otthonában hunyt el. Armani egész életét a fegyelemre és a rendre építette, munkássága során 14 milliárd dolláros divatbirodalmat hozott létre.

Ez a hozzáállás a „Maìn” nevű, 60 millió dolláros luxusjachton is megmutatkozott. 

A hajón szigorú szabályok uralkodtak: tilos volt cipőt és gyűrűt viselni, a személyzet ruháját naponta háromszor váltották, és minden mozgás előre meghatározott útvonalak szerint történt.

 Armani személyesen felügyelte a Codecasa által végzett építést, és hangsúlyozta, hogy a struktúra számára a produktív munka alapfeltétele.

A „Maìn” külső és belső kialakítása az elegáns minimalizmust képviselte. Sötétzöld külseje harmonizált a tengerrel, a belső terek mozit, spát, fitnesztermet és napozóteraszt foglaltak magukban. Armani privát kabinját japán antik bútorok és márványfürdő díszítette.

A jacht 6000 tengeri mérföldes hatótávval rendelkezett, amely nemcsak luxust, hanem nyugodt visszavonulást is biztosított a milliárdos divattervező számára. A „Maìn” Giorgio Armani személyes menedékhelye volt, ahol távol a nyilvánosságtól a fegyelem és az elegancia elvei továbbra is érvényesültek – írja a Focus.de

 

