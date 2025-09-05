6 pillanat, amivel Giorgio Armani örökre átírta a divat világát

Giorgio Armani több mint fél évszázadon átívelő pályája során egy 12,1 milliárd dollár értékű divatbirodalmat épített fel. Öröksége nem csupán a kifutókon, hanem a filmvásznon és a zenei életben is tovább él - írja az INDEPENDET. independent

Giorgio Armani több mint 12 milliárd dolláros birodalmat épített fel

Fotó: Northfoto

Giorgio Armani hat ikonikus alkotása