6 pillanat, amivel Giorgio Armani örökre átírta a divat világát

A 91 éves korában elhunyt divatlegenda a modern stílus egyik legmeghatározóbb alakja volt. Ruhaterveivel Giorgio Armani forradalmasította a vörös szőnyeg, a filmek és a popkultúra világát, miközben egy több milliárd dolláros birodalmat épített fel.
Giorgio Armani több mint fél évszázadon átívelő pályája során egy 12,1 milliárd dollár értékű divatbirodalmat épített fel. Öröksége nem csupán a kifutókon, hanem a filmvásznon és a zenei életben is tovább él - írja az INDEPENDET. independent

Giorgio Armani több mint 12 milliárd dolláros birodalmat épített fel
Giorgio Armani hat ikonikus alkotása

  1. Richard Gere és az „Amerikai dzsigoló” (1980). Armani öltönyei tették emlékezetessé Richard Gere alakítását, ez volt az a pillanat, amikor a világ megismerte Armani nevét.
  2. Grace Jones és az androgün stílus (1981). A merész, erőt sugárzó megjelenés Grace Jones lemezborítóján új arcát mutatta meg a ’80-as évek divatjának.
  3. Katie Holmes esküvői ruhája (2006). A hollywoodi sztár Armani által tervezett ruhában mondta ki az igent, amely az olasz elegancia egyik legszebb példájává vált.
  4. Giorgio Armani a Met-gálán (2008). Julia Roberts és George Clooney oldalán megjelent a Met-gálán, bizonyítva, hogy a legnagyobb sztárok között is otthonosan mozog.
  5. A Wall Street farkasa (2013). Armani öltönyei adták meg a film üzleti világának fényűző, mégis határozott hangulatát.
  6. Zendaya az Oscar-gálán (2024). A fiatal színésznő Armani ruhájában kápráztatta el a világot, bizonyítva, hogy a márka ma is meghatározó a vörös szőnyegen.

 

