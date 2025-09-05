6 pillanat, amivel Giorgio Armani örökre átírta a divat világát
A 91 éves korában elhunyt divatlegenda a modern stílus egyik legmeghatározóbb alakja volt. Ruhaterveivel Giorgio Armani forradalmasította a vörös szőnyeg, a filmek és a popkultúra világát, miközben egy több milliárd dolláros birodalmat épített fel.
Giorgio Armani több mint fél évszázadon átívelő pályája során egy 12,1 milliárd dollár értékű divatbirodalmat épített fel. Öröksége nem csupán a kifutókon, hanem a filmvásznon és a zenei életben is tovább él - írja az INDEPENDET. independent
Giorgio Armani hat ikonikus alkotása
Richard Gere és az „Amerikai dzsigoló” (1980). Armani öltönyei tették emlékezetessé Richard Gere alakítását, ez volt az a pillanat, amikor a világ megismerte Armani nevét.
Grace Jones és az androgün stílus (1981). A merész, erőt sugárzó megjelenés Grace Jones lemezborítóján új arcát mutatta meg a ’80-as évek divatjának.
Katie Holmes esküvői ruhája (2006). A hollywoodi sztár Armani által tervezett ruhában mondta ki az igent, amely az olasz elegancia egyik legszebb példájává vált.
Giorgio Armani a Met-gálán (2008). Julia Roberts és George Clooney oldalán megjelent a Met-gálán, bizonyítva, hogy a legnagyobb sztárok között is otthonosan mozog.
A Wall Street farkasa (2013). Armani öltönyei adták meg a film üzleti világának fényűző, mégis határozott hangulatát.
Zendaya az Oscar-gálán (2024). A fiatal színésznő Armani ruhájában kápráztatta el a világot, bizonyítva, hogy a márka ma is meghatározó a vörös szőnyegen.
