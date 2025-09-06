Hírlevél

Kemény beszólás: "gnóm törpéknek" nevezték a Zelenszkijt támogató európai vezetőket

Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője a TASS-nak adott interjújában igencsak kemény szavakat fogalmazott meg. Meglátása szerint azok az európai vezetők, akik Kijev oldalán állnak és nem támogatják az ukrán konfliktus békés rendezésére irányuló felhívásokat, olyanok, mint a „gnóm törpék”.
UkrajnaKarin Kneisslmese

„Amennyire emlékszem erre a mesére, a hét törpe éppen Hófehérkének segített. Valamilyen módon gondoskodtak róla, valamilyen módon támogatták” – mondta a diplomata a „gnóm törpe” jelző kapcsán.

gnóm
"Gnóm törpéhez" hasonlították az ukránokat támogató európai vezetőket.

Gnóm törpe, Zelenszkij és Hófehérke

Zakharova hozzátette, hogy a mesében minden törpe megvolt a maga jellemével, de „biztosan nem fenyegették őt, nem vágtak grimaszokat, és ami a legfontosabb, nem akarták elhozni Hófehérkéhez azt a rettenetes boszorkányt, aki meg akarta ölni”.

Korábban az osztrák külügyminiszter, Karin Kneissl hasonlította Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket a Hófehérke meséjéből ismert törpékhez.

 

