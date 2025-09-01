Ritka gomba segíthet a rák legyőzésében

A gomba tudományos neve Antrodia cinnamomea (más néven Taiwanofungus camphoratus), amely egy veszélyeztetett fafajhoz kötődik. Már évszázadok óta használják a hagyományos gyógyászatban, ám most a tajvani Nemzeti Egyetem kutatói felfedezték, hogy egy speciális cukormolekula révén képes lehet elpusztítani a rákos sejteket - írja a ScienceAlert.

A gomba az orvostudomány szolgálatában: Antrodia cinnamomea

Fotó: Thomaswz19 / Wikipedia

Hogyan működik a gomba hatása?

A tudósok a gomba által termelt úgynevezett szulfát-poliszacharidokra (SPS) fókuszáltak. Ezek olyan összetett cukormolekulák, amelyek glükózból, galaktózból és szulfátból állnak össze. Korábbi vizsgálatok már utaltak rá, hogy ezeknek a vegyületeknek lehet gyulladáscsökkentő és daganatellenes hatása, de most először sikerült pontosabban feltárni a működésüket.

A laboratóriumi kísérletek során az SPS egyik altípusa, az N50 F2 nevű vegyület, képes volt blokkolni a gyulladásos folyamatokat, valamint elpusztítani tüdőrákos sejteket. Bár a kutatás még nem tart ott, hogy embereken is alkalmazzák, az eredmények rendkívül ígéretesek.

Gomba az orvostudomány szolgálatában

A kutatók kiemelik, hogy az Antrodia cinnamomea mesterségesen is tenyészthető, így nem szükséges a természetes élőhelyről begyűjteni. Ez azért fontos, mert a gomba rendkívül ritka, és csak meghatározott környezetben fordul elő.

A vizsgálatok szerint a gomba által termelt vegyületek nemcsak a daganatos sejtek ellen hatékonyak, hanem általános gyulladáscsökkentő tulajdonsággal is rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a jövőben akár étrend-kiegészítők, akár gyógyszeres kezelések alapjául is szolgálhatnak.

A kutatás jelentősége

„Tanulmányunk bizonyítja, hogy a természetes gombavegyületek komoly lehetőségeket rejtenek a gyógyszerfejlesztésben” – nyilatkozta Chia-Chuan Chang, a Nemzeti Tajvani Egyetem gyógyszerészeti kutatója.

A következő lépés az, hogy klinikai vizsgálatokban is teszteljék a vegyületet, hiszen csak így bizonyosodhat be véglegesen, hogy valóban hatékony és biztonságos. Mindenesetre a tudósok optimisták, és már most úgy vélik, hogy a ritka tajvani gomba a jövő egyik kulcsa lehet a rákterápiában.