Rendkívüli

Lengyelország háborúra készülhet

oroszlán

Megvadult oroszlánok tépték szét a gondozót, a turistacsoport tehetetlenül nézte

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Horrorisztikus baleset történt Thaiföldön egy állatkertben. A bangkoki szafariparkban egy állatkerti gondozóra támadt rá egy oroszláncsorda, a vadállatok percek alatt halálra marcangolták áldozatukat.
oroszlán szafari halálos áldozat állattámadás Thaiföld állatkert

Oroszláncsorda falt fel élve egy állatkerti gondozót a bangkoki Safari World állatkert nyílt területén helyi idő szerint szerda reggel – írja a DailyMail. 

Oroszláncsorda marcangolt halálra egy állatkerti gondozót a bangkoki Safari World állatkert nyílt területén.
Fotó: Unsplash

A gondozó egy turistacsoportot vezetett körbe az állatkertben. A terepjáróval félreállt az oroszlánok kifutójánál, de amikor kiszállt a járműből, az oroszláncsorda megtámadta. 

A járműben ülő turistacsoport rémülten nézte a horrorisztikus jelenetet, dudaszóval próbálták szétkergetni a vadállatokat, mindhiába. 

A helyszínre siető dolgozók riasztófegyverrel kergették szét az oroszláncsordát, és lezárták a támadás helyszínét. 

A gondozó olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. 

Az oroszlán az autóból kiszálló gondozóra támadt. Körülbelül 10 méterre volt tőlünk, lassan odament, hátulról megragadta, a földre rántotta, és beleharapott, majd három vagy négy másik oroszlán is csatlakozott hozzá

– mondta egy szemtanú, hozzátéve, hogy körülbelül 15 percig nézték tehetetlenül a jelenetet, mire odaértek a dolgozók. 

A bangkoki Safari World tulajdonosai egyelőre nem nyilatkoztak az esetről. 

Csupán néhány nappal ezelőtt egy állatorvosra támadt rá egy tigris a mexikói Camino Real del Tigre állatkertben. Egy dolgozó gyors közbelépésének köszönhető, hogy az orvos nem sérült meg, a kollégája egy erős mozdulattal odébb lökte a tigris mancsát, így az állatorvos kiszabadult. 

 

