Megvadult oroszlánok tépték szét a gondozót, a turistacsoport tehetetlenül nézte

Oroszláncsorda falt fel élve egy állatkerti gondozót a bangkoki Safari World állatkert nyílt területén helyi idő szerint szerda reggel – írja a DailyMail.

Oroszláncsorda marcangolt halálra egy állatkerti gondozót a bangkoki Safari World állatkert nyílt területén

Fotó: Unsplash

A gondozó egy turistacsoportot vezetett körbe az állatkertben. A terepjáróval félreállt az oroszlánok kifutójánál, de amikor kiszállt a járműből, az oroszláncsorda megtámadta.

A járműben ülő turistacsoport rémülten nézte a horrorisztikus jelenetet, dudaszóval próbálták szétkergetni a vadállatokat, mindhiába.

A helyszínre siető dolgozók riasztófegyverrel kergették szét az oroszláncsordát, és lezárták a támadás helyszínét.

A gondozó olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az oroszlán az autóból kiszálló gondozóra támadt. Körülbelül 10 méterre volt tőlünk, lassan odament, hátulról megragadta, a földre rántotta, és beleharapott, majd három vagy négy másik oroszlán is csatlakozott hozzá

– mondta egy szemtanú, hozzátéve, hogy körülbelül 15 percig nézték tehetetlenül a jelenetet, mire odaértek a dolgozók.

A bangkoki Safari World tulajdonosai egyelőre nem nyilatkoztak az esetről.

UPDATE: ​A zookeeper at Safari World Zoo in Bangkok got out of his vehicle and was mauled to death by lions in front of tourists. Police are investigating the cause. #Thailand #Bangkok #safariworld pic.twitter.com/SCzEie5T1h — Khaosod English (@KhaosodEnglish) September 10, 2025

Csupán néhány nappal ezelőtt egy állatorvosra támadt rá egy tigris a mexikói Camino Real del Tigre állatkertben. Egy dolgozó gyors közbelépésének köszönhető, hogy az orvos nem sérült meg, a kollégája egy erős mozdulattal odébb lökte a tigris mancsát, így az állatorvos kiszabadult.