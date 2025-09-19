Tragédia: váratlanul meghalt a fiatal örökösnő

A brit fővárosban élő görög örökösnő, Marissa Laimou egy befolyásos hajózási dinasztia tagja volt. A fiatal nő szeptember 9-én tért vissza londoni otthonába egy görögországi nyaralás után, ahol egy rovarcsípés következtében rosszul érezte magát. Erős viszketés, láz és szédülés gyötörte, ezért orvosi segítséget kért - írja a New York Post.

A 30 éves görög örökösnő, Marissa Laimou londoni otthonában hunyt el egy rovarcsípés után. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Először a londoni Leaders in Oncology Care klinikára ment, ahol korábban mellrák kezelést kapott. Az orvosok antibiotikumot és antihisztamint írtak fel neki, majd további kivizsgálásra a University College London kórházba irányították.

A család állítása szerint a kórházban nem szakorvos, hanem ápolók vizsgálták meg a görög örökösnőt, majd rövid idő után hazaengedték. Édesanyja, Bessie megrendülten nyilatkozott a sajtónak:

A lányom elment az orvoshoz, gyógyszert kapott, evett, lefeküdt, és soha többé nem ébredt fel. A semmiért veszítettem el a gyerekemet.

Másnap reggel egy családi barát talált rá holtan a lakásában. A hozzátartozók szerint orvosi mulasztás történt, ezért jogi lépéseket terveznek a kórházzal szemben.

„Ez 100% felelőtlenség. Marissa miattuk nincs többé” – nyilatkozta a család egyik tagja.

A görög örökösnő élete és családjának gyásza

A görög örökösnő Londonban született, majd az Egyesült Államokban folytatta tanulmányait: a New York Film Academy-n tanult, később az Arizonai Egyetemen szerzett diplomát zenés színház szakon. Színészi pályáját 2018-ban kezdte újra Londonban, ahol többek között Júlia szerepében is színpadra lépett a „Rómeó és Júliában”.

A családtagok és barátok szerint Marissa kedves, művelt és szerény lány volt, aki rajongott a művészetért és a színházért.

A Laimos család – amely a görög hajózási ipar egyik ismert szereplője – mély gyászba borult. A gyászoló édesanya szerint lánya igazi „gyémánt” volt, aki nemrég sikeresen legyőzte a mellrákot, ám most egy egyszerű rovarcsípés miatt vesztette életét.

Korábban Magyarországon is találtak rejtélyes körülmények között meghalt embereket.