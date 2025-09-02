Hírlevél

Meghalt a Farkasokkal táncoló és a Die Hard sztárja

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Gyászba borult Hollywood és Kanada filmvilága. 73 éves korában elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló című kultikus film Oscar-díjra jelölt színésze. A kanadai Oneida vallási közösség tagja természetes halált halt – jelentette be menedzsere.
Graham Greene 1990-ben robbant be a köztudatba, amikor Kevin Costner oldalán alakította Kicking Bird sámánt a Farkasokkal táncoló című westernben – írja a BBC. A szerepért Oscar-jelölést kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, és örökre beírta magát a filmtörténetbe.

Dances with Wolves Year : 1990 USA Director : Kevin Costner Kevin Costner, Graham Greene . It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Tig Productions / Photo12 via AFP)
Elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló sztárja, Oscar-jelölt színész.
Fotó: 7e Art/Tig Productions

A Farkasokkal táncoló tette halhatatlanná Graham Greene-t

A film meghozta számára a világhírt, de Greene karrierje jóval tovább ívelt: játszott többek között a Viharszív című thrillerben, a Maverickben, a Die Hard harmadik részében, valamint a kultikus Halálsoron című filmben, ahol Arlen Bitterbuck karakterét formálta meg. A fiatalabb közönség a Twilight – Újholdból és a Wind Riverből is emlékezhet rá. Karrierje során 182 filmben szerepelt, ezek közül kettő, az Ice Fall és az Afterwards még nem debütált. 

Életmű, amit Kanada is kitüntetett

Greene pályája nem indult egyszerűen: dolgozott rajzolóként, acélmunkásként és rockzenekarok mellett technikusként is, mielőtt a színház felé fordult. A brit színpadokon kezdett a hetvenes években.

Életművét számos díjjal elismerték: 2004-ben elnyerte a kanadai film- és televíziós akadémia Életműdíját, 2016-ban pedig a Kanadai Rend tagjává avatták – ez az ország második legmagasabb civil kitüntetése.

Graham Greene feleségével, Hilary Blackmore-ral élte élete legboldogabb éveit, ahogy egy korábbi interjúban fogalmazott: „Ő hozta el számomra a legjobb időszakot.”

Hollywood és Kanada most egyaránt egy legendát gyászol, aki a Farkasokkal táncoló révén örökké a filmtörténelem részévé vált.

 

