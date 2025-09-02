Graham Greene 1990-ben robbant be a köztudatba, amikor Kevin Costner oldalán alakította Kicking Bird sámánt a Farkasokkal táncoló című westernben – írja a BBC. A szerepért Oscar-jelölést kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, és örökre beírta magát a filmtörténetbe.

Elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló sztárja, Oscar-jelölt színész.

A Farkasokkal táncoló tette halhatatlanná Graham Greene-t

A film meghozta számára a világhírt, de Greene karrierje jóval tovább ívelt: játszott többek között a Viharszív című thrillerben, a Maverickben, a Die Hard harmadik részében, valamint a kultikus Halálsoron című filmben, ahol Arlen Bitterbuck karakterét formálta meg. A fiatalabb közönség a Twilight – Újholdból és a Wind Riverből is emlékezhet rá. Karrierje során 182 filmben szerepelt, ezek közül kettő, az Ice Fall és az Afterwards még nem debütált.

Életmű, amit Kanada is kitüntetett

Greene pályája nem indult egyszerűen: dolgozott rajzolóként, acélmunkásként és rockzenekarok mellett technikusként is, mielőtt a színház felé fordult. A brit színpadokon kezdett a hetvenes években.

Életművét számos díjjal elismerték: 2004-ben elnyerte a kanadai film- és televíziós akadémia Életműdíját, 2016-ban pedig a Kanadai Rend tagjává avatták – ez az ország második legmagasabb civil kitüntetése.

Graham Greene feleségével, Hilary Blackmore-ral élte élete legboldogabb éveit, ahogy egy korábbi interjúban fogalmazott: „Ő hozta el számomra a legjobb időszakot.”

Hollywood és Kanada most egyaránt egy legendát gyászol, aki a Farkasokkal táncoló révén örökké a filmtörténelem részévé vált.