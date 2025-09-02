Gravitáció? Többé nem akadály – ez a titkos technológia áttörést hozott

A gravitáció legyőzése most már nem csak a sci-fik világában létezik – legalábbis ezt állítja Charles Buhler, a NASA egykori mérnöke. A szakember és csapata, az Exodus Propulsion Technologies, forradalmi áttörést ért el: egy olyan hajtásrendszert fejlesztettek, amely hajtóanyag nélkül képes erőt generálni, és akár a Föld gravitációját is leküzdeni.

Fotó: Aalto Egyetem

Gravitáció legyőzése hajtóanyag nélkül – új erő a láthatáron

A technológia alapja az elektrosztatikus erő, amelyet korábban űrmissziókban főként a védelem és a biztonság területén használtak. Buhler szerint viszont bizonyos feltételek mellett ez az erő képes tömegkilövés nélkül is tolóerőt létrehozni.

Ez nem egyszerű fizikai trükk, hanem egy teljesen újfajta erőhatás, amelyet eddig nem ismertünk.

A legfontosabb áttörés 2023-ban történt, amikor a prototípus eszközök – amelyek csupán 30-40 grammosak – képesek voltak egy teljes gravitációs erő legyőzésére.

Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy az eszköz önmagát képes volt felemelni a Föld felszínéről, anélkül hogy hajtóanyagot bocsátott volna ki.

Ez az elv hasonlít az úgynevezett EmDrive elméletére, amit még 2001-ben mutatott be Roger Shawyer brit mérnök. Akkoriban a tudósok és a közvélemény is szkeptikusan fogadta az „lehetetlen meghajtást”, de a mostani kísérletek új reményt adnak.

Az eredményeket már bemutatták a APEC (Alternative Propulsion Energy Conference) rendezvényen, ahol alternatív hajtásrendszerekkel foglalkozó szakértők osztják meg kutatásaikat.

