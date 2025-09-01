Eltűnt a gyémántkirály – több mint 170 millió fontos csalás Angliában

A BBC Panorama című műsora robbantotta a bombát: az egyik angliai ékszercégnél az alkalmazottakat arra utasítottak, hogy vásárlónak adják ki magukat a Vashi luxusékszerboltjaiban, hogy így megtévesszék a befektetőket a gyémántüzletben.

Sokan ma is a gyémántot tartják az egyik legjobb befektetésnek

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Az átverés Vashi Dominguez vezérigazgató utasítására történt, aki így friss tőkét tudott bevonni – egészen addig, míg cége 2023-ban összeomlott, 170 millió fontos (78,2 milliárd forint) adósságot hagyva maga után.

Gyémántokat is hamisítottak

A befektetők abban a hitben éltek, hogy a cég 157 millió font értékű gyémántkészlettel rendelkezik. Valójában ez alig 100 ezer fontot volt. A pénzügyi jelentések is hamisak voltak: míg a hivatalos adatok szerint 2021-ben 100 millió fontos árbevétel történt, a valós szám mindössze 5 millió font volt. A cég dolgozói szerint a boltokban mesterségesen generáltak forgalmat és hamisítottak gyémántokat is – például eltávolították a GIA (minőségi) azonosítókat. A könyvelést egy külsős könyvelő, Rajnikant Patel hitelesítette, aki később azt állította: nem tudott a csalásról.

Ilyen lenne a tökéletes bűntény?

Ez nagyobb, mint a Hatton Garden-i rablás, a Brink’s-Mat és a Nagy Vonatrablás együttvéve. Vashi amúgy nagyon vonzó személyiség volt. Komoly kisugárzása, intelligenciája volt, és nagyon tájékozottan beszélt a vállalkozás minden részletéről

– mondta az egyik károsult, Michael Moszynski befektető.

Dominguez a csőd napján eltűnt, állítólag elrepült Dubajba, és azóta sem tudnak róla semmit. A felszámoló magánnyomozókat is bevetett, de nincs bizonyíték a tartózkodási helyére, és azt sem tudni, hová tűnt a pénz. Ugyanakkor a legmegdöbbentőbb ebben a történetben talán az, hogy sem a rendőrség, sem a brit Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal nem indított nyomozást. A hivatal szerint az ügy „nem elég összetett”, a rendőrség pedig állítja: nem kaptak hivatalos bejelentést, feljelentést. A befektetők teljesen ledöbbentek, és úgy érzik: Dominguez végrehajtotta a tökéletes bűntényt – csillogással, ígéretekkel, és végül nyomtalanul felszívódott a több mint százmillió fonttal.