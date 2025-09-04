Elképesztő történet: egy kisgyerek eltűnt a bölcsődéből, miután a nagyapa rossz unokát vitt haza

Sydney egyik óvodájában felettébb bizarr incidens történt, amely szerencsére nem végződött tragédiával, de komoly riadalmat okozott az intézményben és gyerekek között is.

Ebben az intézményben voltak a gyerekek, amikor a nagypapa összekeveret az unokáját

Fotó: Bangor First Steps Learning

Történt, hogy egy nagypapa véletlenül nem a saját unokáját, hanem egy másik kislányt vitt el a bölcsődéből.

A férfi egy hasonló korú, hasonló ruhát viselő gyereket látva úgy gondolta, hogy őt kell hazavinnie – írja a New York Post. A keveredés a délutáni alvásidő alatt történt, amikor a szobában gyenge volt a világítás. A kislány nem tiltakozott, csendben követte a férfit, így a nagypapa nem gyanakodott. Csak otthon, a lakás ajtajában döbbent rá, hogy valami nem stimmel, a gyerek nem az ő rokona.

Visszavitte a gyereket

Miután az úr rájött a botlására, azonnal visszavitte a gyermeket a bölcsibe, ahol eközben már pánik alakult ki. Az intézmény dolgozói észlelték, hogy egy gyermek eltűnt, és értesítették a rendőrséget. A helyzet gyorsan tisztázódott, és kiderült, hogy nem történt emberrablás, csupán egy figyelmetlenségből adódó tévedés.

A rendőrség megerősítette, hogy nem indítanak eljárást, mivel nem történt szándékos jogsértés.

Mindenesetre az ügyet a New South Wales-i gyermekkori nevelési és gondozási hatóság is vizsgálja, amely „mélyen aggasztónak és súlyosnak” minősítette az esetet. A bölcsőde elnézést kért az incidens miatt, az érintett dolgozót felfüggesztették, és azonnal szigorították a gyerekek ki- és behozatalának szabályait. Állítólag nem ez volt az első ilyen eset a bangori központnál és a hozzá tartozó intézményeknél.

