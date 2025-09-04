Hírlevél

Elképesztő történet: egy kisgyerek eltűnt a bölcsődéből, miután a nagyapa rossz unokát vitt haza

nagypapa

Elképesztő történet: egy kisgyerek eltűnt a bölcsődéből, miután a nagyapa rossz unokát vitt haza

Szokatlan és megdöbbentő eset történt egy sydney-i bölcsődében, ahol egy nagypapa véletlenül nem a saját unokáját, hanem egy másik kislányt vitt haza. A gyerek nem tiltakozott, csendben követte a férfit.
Sydney egyik óvodájában felettébb bizarr incidens történt, amely szerencsére nem végződött tragédiával, de komoly riadalmat okozott az intézményben és gyerekek között is.

óvoda, gyerek
Ebben az intézményben voltak a gyerekek, amikor a nagypapa összekeveret az unokáját
Fotó: Bangor First Steps Learning

Történt, hogy egy nagypapa véletlenül nem a saját unokáját, hanem egy másik kislányt vitt el a bölcsődéből. 

A férfi egy hasonló korú, hasonló ruhát viselő gyereket látva úgy gondolta, hogy őt kell hazavinnie – írja a New York Post. A keveredés a délutáni alvásidő alatt történt, amikor a szobában gyenge volt a világítás. A kislány nem tiltakozott, csendben követte a férfit, így a nagypapa nem gyanakodott. Csak otthon, a lakás ajtajában döbbent rá, hogy valami nem stimmel, a gyerek nem az ő rokona.

Visszavitte a gyereket

Miután az úr rájött a botlására, azonnal visszavitte a gyermeket a bölcsibe, ahol eközben már pánik alakult ki. Az intézmény dolgozói észlelték, hogy egy gyermek eltűnt, és értesítették a rendőrséget. A helyzet gyorsan tisztázódott, és kiderült, hogy nem történt emberrablás, csupán egy figyelmetlenségből adódó tévedés. 

A rendőrség megerősítette, hogy nem indítanak eljárást, mivel nem történt szándékos jogsértés.

Mindenesetre az ügyet a New South Wales-i gyermekkori nevelési és gondozási hatóság is vizsgálja, amely „mélyen aggasztónak és súlyosnak” minősítette az esetet. A bölcsőde elnézést kért az incidens miatt, az érintett dolgozót felfüggesztették, és azonnal szigorították a gyerekek ki- és behozatalának szabályait. Állítólag nem ez volt az első ilyen eset a bangori központnál és a hozzá tartozó intézményeknél.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy 235 óvodást mérgezett meg merő jószándékból egy vezető.

 

