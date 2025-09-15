Hihetetlen kegyetlenség: Lidl-szatyorban rejtették el egy csecsemő holttestét

Egy két éven át húzódó, sokkoló per végére tett pontot a londoni bíróság, amikor 14 év szabadságvesztésre ítélte az arisztokrata származású Constance Martent és élettársát, Mark Gordont. A gyermekgyilkosság ügyében elítélt pár azért szökött el újszülött gyermekükkel, hogy megakadályozzák a hatósági intézkedést, miután négy korábbi gyermeküket már kiemelték a családból. A kis Victoria azonban a fagyos éjszakákban életét vesztette, szülei pedig megpróbálták eltitkolni a tragédiát - számol be a Daily Mail.

Gyermekgyilkosság miatt ítéltek el egy párt Londonban. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

Gyermekgyilkosság miatt indult országos hajtóvadászat

2023 januárjában robbant fel autójuk egy autópályán, ahol rendőrök méhlepényt találtak – ez indította el az országos hajtóvadászatot, amelynek költsége meghaladta a 600 millió forintot. A pár hónapokig menekült, taxikkal járva be Angliát, végül South Downs környékén táboroztak le őket. A hidegben a csecsemő meghalt, holttestét szülei egy Lidl-szatyorban, egy elhagyott fészerben rejtették el.

A pár előélete

A 38 éves Constance Marten vagyonos és előkelő család gyermeke, míg párja, az 51 éves Mark Gordon hírhedt bűnöző, akit korábbi erőszakos bűncselekményei miatt már az amerikai sorozatgyilkos Ted Bundyhoz hasonlítottak. Gordon többször bántalmazta Martent, akit súlyos sérülésekkel is kórházba juttatott. A hatóságok évekkel korábban emiatt döntöttek úgy, hogy gyermekeiket védelem alá helyezik.

Az ítélet és következmények

A per költsége meghaladta az 1,2 milliárd forintot, és a bíróság kimondta: a pár „teljesen önző és arrogáns” módon viselkedett, gyermekük életét veszélyeztették, majd hazugságokkal próbálták takargatni a történteket. Mindketten 14 év börtönt kaptak, Gordon esetében további 4 év kiterjesztett felügyeletet rendelt el a bíró veszélyessége miatt.

Az Origo korábban már írt egy hasonló esetről Bács-Kiskun vármegyében történt.