Döbbenetes felfedezés: ez a gyógyszer segíthet a gyermekkori cukorbetegségen

A gyermekkori cukorbetegség visszaszorításában áttörés született. Az Eli Lilly által kifejlesztett Mounjaróról most először bizonyították, hogy gyermekeknél is hatékony lehet. A 10–17 év közötti páciens bevonásával végzett vizsgálat kimutatta: a tirzepatid jelentősen csökkentette a vércukorszintet és a testtömegindexet (BMI), miközben a mellékhatások többnyire enyhék maradtak – írja a New York Post.

A tirzepatid ígéretes lehetőség a gyermekkori cukorbetegség kezelésére

Fotó: Unsplash

Ígéretes gyógyszer segíthet a gyermekkori cukorbetegségen

A 30 hetes kezelés során a tirzepatidot kapó fiatalok átlagosan 2,2%-os A1C-csökkenést értek el, míg a placebo-csoportnál szinte nem volt változás. A résztvevők többsége elérte a 6,5% alatti A1C-szintet, ami már nem számít diabéteszes tartománynak. A testtömegindex is látványosan csökkent: a kezelt csoportban 7–11%-os visszaesést mértek, szemben a placebo 0,4%-os eredményével.

Hosszú távú hatás

A kedvező eredmények 52 héten keresztül fennmaradtak, és nem mutattak a javulás megállására utaló jeleket. A mellékhatások leggyakrabban emésztőrendszeri panaszok voltak, amelyek idővel enyhültek. Az Egyesült Államokban a 2-es típusú diabétesz egyre több gyermeket és tinédzsert érint, a számuk 2060-ra várhatóan megtöbbszöröződik. Az új kutatás alapján a Mounjaro engedélyezésének kiterjesztése segíthet a fiatal betegek kezelésében, akik számára jelenleg kevés hatékony terápiás lehetőség áll rendelkezésre.

Az Origo előzőleg arról számolt be, hogy egy anya és lánya nem jutottak haza, mert a tinilány cukorbetegsége miatt leszállították őket a repülőről.