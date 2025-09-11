Hihetetlen csoda: klónozta magát egy állat

A jelenséget parthenogenezisnek nevezik, amikor a peték megtermékenyítés nélkül fejlődnek tovább. Ez a gyík most klónokat hozott létre: az összes bébi genetikailag azonos másolat az anyjukkal – írja a Daily Mail.
A parthenogenezis ritka, de előfordul az élővilágban. A partenogenezist több mint 80 gerinces fajnál figyelték meg, ezeknek körülbelül a fele hal vagy gyík és szinte mindig nőstény állatok fejlődnek. A legtöbbjük kicsi, gerinctelen állat, a jelenség megfigyelhető még a méheknél, darazsaknál, hangyáknál és levéltetveknél is, ám ezek képesek szexuális és aszexuális módon is szaporodni.
Kutatók szerint főként akkor történhet meg, ha a faj egyedei nehezen találnak párt.
Néhány nagyon ritka esetben az állatfajok kizárólag partenogenezis által reprodukálódnak. Az egyik ilyen faj a sivatagi ostorgyík, amelyek mindegyike nőstény, illetve a decapod rákfélék közül a márvány rákok.
A kis sisakos leguánok jelenleg különleges hőmérsékleti és páratartalmi körülmények között fejlődnek. Mindegyik kisgyík nőstény, így elvileg a vadonban önállóan is tovább szaporodhatnának. A kicsik limezöld és fekete csíkos mintázata kiváló álcázást biztosít a dzsungel lombjai között.
Hamarosan a látogatók is megtekintheti őket, bár több más állatkert is érdeklődik irántuk. A telfordi történet jól mutatja: az állatvilágban néha a természet valóban megtalálja a módját a túlélésre.