Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország kemény üzenetet küldött a lengyeleknek

gyík

Hihetetlen csoda: klónozta magát egy állat

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy különleges esemény történt a Telfordban található Exotic Zooban, ahol egy nőstény sisakos leguán váratlanul nyolc utódot hozott világra. A gyík soha nem találkozott hímmel, mégis képes volt életet adni a kicsiknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyíkszaporodásmegtermékenyítésutódállatkert

A jelenséget parthenogenezisnek nevezik, amikor a peték megtermékenyítés nélkül fejlődnek tovább. Ez a gyík most klónokat hozott létre: az összes bébi genetikailag azonos másolat az anyjukkal írja a Daily Mail.

gyík
8 kisgyíkot hozott a világra apa nélkül egy nőstény gyík
Fotó: Unsplash

A parthenogenezis ritka, de előfordul az élővilágban. A partenogenezist több mint 80 gerinces fajnál figyelték meg, ezeknek körülbelül a fele hal vagy gyík és szinte mindig nőstény állatok fejlődnek. A legtöbbjük kicsi, gerinctelen állat, a jelenség megfigyelhető még a méheknél, darazsaknál, hangyáknál és levéltetveknél is, ám ezek képesek szexuális és aszexuális módon is szaporodni. 

Kutatók szerint főként akkor történhet meg, ha a faj egyedei nehezen találnak párt.

Néhány nagyon ritka esetben az állatfajok kizárólag partenogenezis által reprodukálódnak. Az egyik ilyen faj a sivatagi ostorgyík, amelyek mindegyike nőstény, illetve a decapod rákfélék közül a márvány rákok. 

A kis sisakos leguánok jelenleg különleges hőmérsékleti és páratartalmi körülmények között fejlődnek. Mindegyik kisgyík nőstény, így elvileg a vadonban önállóan is tovább szaporodhatnának.  A kicsik limezöld és fekete csíkos mintázata kiváló álcázást biztosít a dzsungel lombjai között. 

Hamarosan a látogatók is megtekintheti őket, bár több más állatkert is érdeklődik irántuk. A telfordi történet jól mutatja: az állatvilágban néha a természet valóban megtalálja a módját a túlélésre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!