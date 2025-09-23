50 Cent nyomoz: gyilkosság a fodrászszalonban

2018. májusában tűnt el nyomtalanul a háromgyermekes anyuka, Joleen Cummings, akit utoljára munkahelyén, a Tangles nevű fodrászszalonban láttak. A nyomozók hamarosan gyanakodni kezdtek kolléganőjére, Jennifer Sybertre, akiről később kiderült: valódi neve Kimberly Kessler, és évtizedek óta menekül a hatóságok elől. Az eset egy sokkoló gyilkosság történetévé vált, amely az egész közösséget megrázta.

Gyilkosság és hazugságok: 17 álnév mögé bújt a kegyetlen elkövető

Fotó: Pexels

A gyilkosság szálai a fodrászszalonhoz vezettek

A rendőrök Joleen otthonában teljes káoszt találtak, majd a szalonban vérnyomokra bukkantak. Luminollal vizsgálva a helyszínt, a falak és felületek szinte világítottak a vértől. Ekkor vált világossá: a gyilkosság a szalon falai között történhetett.

Biztonsági kamerákon Sybertet látták, amint Joleen autóját vezeti, valamint nagy zsákokat hurcol a kukákhoz. Később a nő autójában szörnyű bizonyítékokra bukkantak: vérnyomokra és vásárlási blokkokra, amelyek egy elektromos szeletelőkéssel, ammóniával és szemeteszsákokkal kapcsolatosak voltak.

A nő, aki 25 évig menekült

A kihallgatás során a gyanúsított bevallotta, hogy valódi neve Kimberly Kessler, és

több mint 25 éve bujkál az FBI elől.

Az évek során 17 álnevet használt, 14 különböző államban élt, és több erőszakos előéletű esetre is fény derült.

A nyomozók úgy vélik, Joleen rájöhetett, hogy Kessler nem az, akinek mondja magát, és ez vezetett a gyilkossághoz. Bár Cummings holttestét soha nem találták meg, a bizonyítékok elegendőek voltak ahhoz, hogy

Kesslert 2022-ben életfogytiglanra ítéljék.

Gyilkosság, amely örökre nyomot hagyott

A Joleen Cummings-ügy nem csupán egy újabb bűntény a krónikákban: ez a gyilkosság megmutatta, mennyire alattomosan élhet valaki évekig hamis identitással, és milyen tragédiát okozhat egy titok lelepleződése.

A FOX Nation „50 Ways to Catch a Killer” című sorozata, melyet a híres előadó 50Cent vezet, most részletesen bemutatja az esetet, a nyomozás lépéseit és a nyugtalanító részleteket, amelyek a végső ítélethez vezettek.