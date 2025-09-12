A transznemű amerikai kerékpáros undorító bejegyzésekben ünnepli Charlie Kirk meggyilkolását

Chelsea Wolfe sosem tartozott a legjobb BMX-esek közé, bár tartalékként ott volt az Egyesült Államok válogatottjában a 2021-es tokiói olimpián, és ezzel az első nyíltan transznemű sportoló lett, aki az USA-t képviselte a játékokon, ám a sajtóba egy aljas gyilkosság miatt került be ismét.

Chelsea Wolfe a politikai indíttatású gyilkosság után nem volt szomorú

Forrás: Chelsea Wolfe BMX/Facebook

A transznemű amerikai kerékpáros ugyanis ünnepelte a jobboldali politikai aktivista, Charlie Kirk halálhírét a közösségi médiában. Wolfe a gyilkosság után az Instagramon több posztot is megosztott, köztük olyat, amelyben az szerepelt: „Megcsináltuk!”, és a „Végre valami jó is történik”, valamint a USA Today-cikk képernyőképét, amely Kirk haláláról szólt – írja a Daily Mail. Wolfe egy másik bejegyzésben a nácikhoz hasonlította Kirket, és azt írta: „Azért gyűlöljük a nácikat, mert halált akarnak nekünk”.

A sportolók elítélték a gyilkosságot

Ezek a posztok heves reakciókat váltottak ki, különösen a konzervatív körökben, ahol sokan gyűlöletkeltőnek és kegyeletsértőnek nevezték Wolfe viselkedését. Nyíltan transznemű sportolóként az LMBTQ+ közösség jogaiért is sokszor felszólalt már. Az elmúlt években gyakran került a konzervatív média célkeresztjébe, különösen a transznemű versenyzők sportban való részvételét érintő viták kapcsán. Azt már 2020-ban is sejthettük, hogy valami nincs rendben nála. Akkor márciusban a Facebook-posztjában arról írt, hogy „elégetné az amerikai zászlót” a tokiói olimpián.

„A célom az, hogy megnyerjem az olimpiát, hogy a dobogón elégethessem az amerikai zászlót” – olvasható a bejegyzésben.

Amúgy a sportolók túlnyomó többsége elítélte Kirk meggyilkolást. A teniszlegenda Martina Navratilova pedig egyenesen „undorítónak” nevezte Wolfe bejegyzéseit.

Mint azt az Origo is megírta Charles Kirk konzervatív aktivistát, Donald Trump közeli szövetségesét szerdán lelőtték, miközben egy kérdések-válaszok rendezvényen vett részt a Utah Valley Egyetem hallgatóival. Kirk meggyilkolása világszerte megrázta a közvéleményt, miután a brutális eseményről készült felvétel vírusszerűen terjedt el az interneten. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump péntek bejelentette, hogy az elkövetőt őrizetbe vették.