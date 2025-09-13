Gyilkos család: láncfűrésszel darabolta fel áldozatát az apa, anya és kisfiuk

Hírlevél

Brutális gyilkosság történt New Jersey-ben. Egy családapa lelőtt egy férfit, majd a feleségét és fiát kérte meg a nyomok eltüntetésére és a holttest feldarabolására. A rendőrség őrizetbe vette a gyilkosság gyanúsítottjait.
Vérfagyasztó gyilkosság rázta meg New Jersey kertvárosát. Egy férfi lelőtt egy embert, majd a gyilkos feleségét és fiát kérte meg arra, hogy láncfűrésszel aprítsák fel a holttestet – írja a New York Post

A vád szerint a 41 éves Everton Thomas, a felesége, Sherrie Parker, és 22 éves fiuk Deshawn Thomas meggyilkolták a 48 éves Harold Millert, a holttestét pedig feldarabolták. 

Az ügyészség közlése szerint a későbbi áldozat, Miller egy barátjánál kártyázott, majd hazafelé tartva betért a Thomas család házába, ahonnan soha többé nem jött ki. 

Miller eltűnését két nappal később jelentette a családja. 

A rendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján bukkantak az áldozat nyomára. A videófelvételeken hallatszik, hogy miután Miller betért a házba, pár perccel később egy lövés dördült. 

A család megpróbálta eltüntetni a gyilkosság nyomait

A nyomozók kiderítették, hogy a lövések után Everton Thomas és fia láncfűrészt, szemeteszsákokat és tisztítószereket vásárolt. Néhány órával később apa és fia egy másik térfigyelő kamerán tűnt fel, amint teli zsákokat dobnak ki egy közeli lakópark kukáiba. 

A rendőrség átkutatta a Thomas család házát, a pincében vérnyomokat és egy fegyvert is találtak. Egy nappal később Everton megpróbált Kanadába szökni, de a hatóságok a határon elfogták.  

Szeptember 5-én a család mindhárom tagja ellen vádat emeltek. Everton Thomast gyilkossággal, a holttest meggyalázásával, és a bizonyítékok megsemmisítésével vádolják, míg a feleséget és a fiukat a holttest meggyalázásával, és a bizonyítékok megsemmisítésével. 

A rendőrség még mindig keresi a feldarabolt holttestet. 

 

