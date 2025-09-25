Megkínozták, meggyilkolták, megerőszakolták a fiatal lányokat – élőben közvetítve a kegyetlen vérengzést

A gyilkosság élőben közvetített borzalmai kerültek Argentína és a világ tudtára. Sokkoló, és brutális gyilkosság történt, mely során egy drogbanda tagjai szexparti ígéretével csaltak csapdába nőket, majd megerőszakolták, megkínozták, meggyilkolták őket. A kegyetlen erőszakról és véres gyilkosságról, bestiális nemi erőszakról készült felvételeket online mutatták be egy zárt csoportnak.

gyilkosság élőben, egy online csoportban közvetítették, ahogy megkínozzák, megerőszakolják, megölik a fiatal lányokat a drogbanda tagjai (illusztráció)

Fotó: MART PRODUCTION/pexels

Kínzás, erőszak és a gyilkosság élőben közvetítve

Egy szadista narkóbanda a TikTokon mutatta be, hogyan zajlott a gyilkosság élőben. Az áldozatok – Lara Gutierrez (15), Brenda del Castillo (20) és Morena Verdi (21) – kegyetlen kínzás után vesztették életüket. A lányokat azzal csalták csapdába, hogy 300 dollárt (100 ezer forint) ígértek nekik egy szexpartiért, ám valójában kegyetlen vérbosszúbosszú volt a cél.

Igazságot követelnek az áldozatoknak Argentína szerte

Fue triple femicidio.

Justicia para Morena, Brenda y Lara.#NiUnaMenos pic.twitter.com/l5GwNvb0ij — Vanesa Romano 💚 (@vaneromano77) September 24, 2025

A borzalmas felvételen látható, ahogy a nőket előbb megerőszakolták, majd szadista módszerekkel kivégezték. Gutierrez ujjait levágták, Del Castillo fejére zacskót húztak, Verdit pedig megfojtották. A banda tagjai nem elégedtek meg ennyivel: a nőket haláluk után felvágták, majd elásták őket egy kertben.

A közvetítés során mintegy 45 ember nézte végig, ahogy a nők lassan meghalnak. A rendőrség szerint a gyilkosság élőben zajlott, hogy elrettentse azokat, akik drogokat akarnának lopni a kartelltől. A brutalitás mértékére jellemző, hogy a lányokat szállító autót is felgyújtották, nehogy nyomokat hagyjanak.

Triple femicidio: 3 chicas desaparecidas y asesinadas. Pero después dicen que las feministas somos EXAGERADAS si exigimos que dejen de hacer Tik Toks donde secuentran, asesinan y descartan en bolsas MUJERES.

Con ustedes la REALIDAD superando una vez más la ficción. pic.twitter.com/3q0QWH9iJg — Ana no duerme 👩🏻‍🌾 (@PaisaBarbie) September 24, 2025

A hatóságok több embert őrizetbe vettek, de a perui származású banda vezére megszökött. A helyi miniszter az esetet „klasszikus narkó bosszúnak” nevezte, amely példátlan kegyetlenséggel íródott be az ország történetébe. A nyomozók szerint a megölték a nőket péntek este 11 és éjfél között, a nyomozás jelenleg előrehaladott állapotban van – számolt be a felkavaró esetről a Daily Mail.