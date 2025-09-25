Megkínozták, meggyilkolták, megerőszakolták a fiatal lányokat – élőben közvetítve a kegyetlen vérengzést

A gyilkosság élőben közvetített borzalmai kerültek Argentína és a világ tudtára. Sokkoló, és brutális gyilkosság történt, mely során egy drogbanda tagjai szexparti ígéretével csaltak csapdába nőket, majd megerőszakolták, megkínozták, meggyilkolták őket. A kegyetlen erőszakról és véres gyilkosságról, bestiális nemi erőszakról készült felvételeket online mutatták be egy zárt csoportnak.
Egy szadista narkóbanda a TikTokon mutatta be, hogyan zajlott a gyilkosság élőben. Az áldozatok – Lara Gutierrez (15), Brenda del Castillo (20) és Morena Verdi (21) – kegyetlen kínzás után vesztették életüket. A lányokat azzal csalták csapdába, hogy 300 dollárt (100 ezer forint) ígértek nekik egy szexpartiért, ám valójában kegyetlen vérbosszúbosszú volt a cél.
A borzalmas felvételen látható, ahogy a nőket előbb megerőszakolták, majd szadista módszerekkel kivégezték. Gutierrez ujjait levágták, Del Castillo fejére zacskót húztak, Verdit pedig megfojtották. A banda tagjai nem elégedtek meg ennyivel: a nőket haláluk után felvágták, majd elásták őket egy kertben.
A közvetítés során mintegy 45 ember nézte végig, ahogy a nők lassan meghalnak. A rendőrség szerint a gyilkosság élőben zajlott, hogy elrettentse azokat, akik drogokat akarnának lopni a kartelltől. A brutalitás mértékére jellemző, hogy a lányokat szállító autót is felgyújtották, nehogy nyomokat hagyjanak.
A hatóságok több embert őrizetbe vettek, de a perui származású banda vezére megszökött. A helyi miniszter az esetet „klasszikus narkó bosszúnak” nevezte, amely példátlan kegyetlenséggel íródott be az ország történetébe. A nyomozók szerint a megölték a nőket péntek este 11 és éjfél között, a nyomozás jelenleg előrehaladott állapotban van – számolt be a felkavaró esetről a Daily Mail.